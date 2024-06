Festa della musica a Montegrotto Terme

Orario non disponibile

Anche quest’anno la Città di Montegrotto Terme aderisce alla Festa Europea della musica, un evento che si tiene ogni anno il 21 giugno in più di 120 nazioni in tutto il mondo per celebrare il solstizio d’estate.

L’appuntamento proposto dal comune è in programma giovedì 20 giugno alle ore 21 in piazza Roma con il concerto “Aspettando la Festa della Musica”: si esibiranno il coro del MIOV, composto da medici, infermieri, Oss e volontari della sanità, e il Coro degli Stonati, progetti promossi dall’associazione Cento Voci Aps.

Lo show si presenta entusiasmante e accattivante, con un repertorio pop, musical e hit radiofoniche, con cambi di abito e con un repertorio dinamico ed emozionante, passando da atmosfere solenni a momenti briosi, per un gioco col pubblico fatto di risate e momenti più intimi.

Venerdì 21 giugno la musica sarà diffusa in tutta la città grazie ai pubblici esercizi e commercianti che hanno aderito alla proposta dell’amministrazione comunale.

«Questa festa - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - vuole essere un evento collettivo che unisce grazie al linguaggio universale della musica, il 21 giugno segna anche l’inizio dell’estate, stagione che invita all’allegria, alla voglia di condivisione e alla socialità. Ringraziamo tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa contribuendo a creare un’atmosfera di festa per i cittadini e i turisti».

