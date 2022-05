Festa della Repubblica, i Bersaglieri della Achille Formis invadono le piazze e le vie di Padova

Prezzo non disponibile

Sabato 2 giugno 2022, in occasione della festa della Repubblica, i Bersaglieri della Achille Formis invaderanno le piazze e le vie di Padova.

Con partenza da Piazza dei Signori alle 9, di corsa, i 30 componenti della Fanfara Patavina, con il sindaco Sergio Giordani a dare il via alle celebrazioni, raggiungeranno Piazza Cavour per fermarsi e intrattenere il pubblico per un concerto.

Sarà uno spettacolo, oltre che un momento celebrativo per ricordare la nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno del 1946 data del referendum popolare.

A condurre i passaggi celebrativi, il sindaco Giordani insieme a tutte le autorità civili e militari di Padova.

La Fanfara Achille Formis, si appresta a festeggiare i cento anni dalla sua nascita, dopo aver svelato il logo appena due settimane fa con un’anticipazione degli appuntamenti che vedranno Padova protagonista del raduno interregionale nel settembre 2023. Reduce dal recente raduno nazionale a Cuneo, è spiccata con la nuova divisa, sfilando con lo striscione “Padova Centenario” per le vie di Cuneo.

Occasione, questa del due giugno, per iniziare a pregustare la bellezza dei colori, dei suoni, della buona musica e dello spirito di appartenenza, cardini, insieme a una grande passione e amore per la propria città, del gruppo diretto dal capofanfara, maestro Antonio Gadaleta.

Foto articolo da comunicato stampa