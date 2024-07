Festa di San Lorenzo

Torna la consueta Sagra di San Lorenzo in Roncon, dal 2 all’ 11 agosto (escluso il 5 agosto) in via XVI Marzo 14 ad Albignasego (presso la Parrocchia omonima). Il nutrito gruppo di volontari ha creato una sagra che coinvolge grandi e piccini, con musica in tutte le serate, novità gastronomiche e tre specialissime serate a tema. Un pensiero anche alla solidarietà con la possibilità di donare qualche euro alla Caritas acquistando un “piatto sospeso”.

Nei weekend (dal venerdì alla domenica) sarà presente il consueto stand gastronomico con gnocchi, bigoli, carne alla griglia, pesce fritto e (novità di quest’anno!) spezzatino di musso. Domenica 4 agosto pranzo comunitario ore 12.30 su prenotazione (3518143945) con menù dedicato (spaghetti allo scoglio, insalata di polpo con patate, contorni misti)

Martedì 6 agosto serata piadine e panini “onti” organizzata dal Gruppo “Griglie Roventi”, con golose proposte per soddisfare le voglie di tutti Mercoledì 7 agosto “Serata latina”, accompagnata da originali cicchetti di pesce, carne e vegetariani da innaffiare con un buon prosecco.

Giovedì 8 agosto “Serata siciliana”, su prenotazione (3518143945), con menù a prezzo fisso (20 euro) con arancini, pasta alla Norma, sarde a beccafico, cannoli siciliani. Per i bambini è sempre disponibile il classico menù bimbi (8 euro, cotoletta, patatine e bibita). Sabato 10 agosto serata “giochi di una volta” per tutti dalle 19.30.

Durante tutta la sagra è attiva una caccia al tesoro che ci porterà alla riscoperta della storia di San Lorenzo. Tutte le sere:

- area gonfiabili (ampliata rispetto allo scorso anno) per far divertire i bambini e non solo!

- ricchissima pesca di beneficenza, con premi per tutte le età: si vince sempre!

- “bar dalle tose” con cocktail alcolici e analcolici, focacce di vari gusti e tanta simpatia

- area libri, bijoux e abbigliamento non solo vintage, i cui proventi saranno devoluti alla Caritas parrocchiale

Tante sere di divertimento e allegria, con diversi gruppi musicali che si alterneranno tra cui Boulevard of Broken Blinks (cover band Blink 182 e Green Day), Red on top (tribute band Red Hot Chilly Peppers), Toon Academia (cover band cartoni animati), Giovani Wallaby (cover band Pinguini Tattici Nucleari). I volontari stanno facendo del loro meglio per proporre una Festa di Comunità a portata di tutti!