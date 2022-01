Festa di Don Bosco a Due Carrare

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/2960092580969024/

Domenica 30 gennaio a Due Carrare una giornta per vivere la tradizionale Festa di Don Bosco !

"Pur non potendo ritrovarci attorno alla tavola per il tradizionale pranzo di comunità e divertirci con la lotteria delle ex allieve , ci sarà modo di gioire e vivere insieme questa importante giornata.

Ore 10 messa di comunità animata dagli educatori e dai bambini della scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice Due Carrare.

Pranzo per asporto

Prenota il tuo pranzo di Don Bosco per asporto, con pasticcio di carne e radicchio dei nostri fantastici cuochi e i deliziosi arrosticini preparati dagli amici di Pro Loco Due Carrare!

Prenotazioni al 351 9344028 via telefono o Whatsapp!

Al pomeriggio per i più piccoli al cinema con Don Boscodalle 15:

Cartone animato per bambini di 1° 2° e 3° elementare in salone delle suore;

Film per ragazzi di 4° 5° elementari e medie in patronato.

Al termine del cinema, premiazione del concorso di Don Bosco (vedi regolamento qui sotto)

Tutta la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.

Regolamento concorso di Don Bosco

Tutti possono partecipare;

Si accettano: disegni (formato massimo A4), foto (massimo A4), componimenti (poesie, filastrocche, rime…di massimo una facciata), canzoni (in CD o pennetta con testo allegato).

Gli elaborati devono avere (sul retro) nome, cognome, classe e un cellulare di riferimento.

Imbucare i lavori nella cassetta della posta (di alluminio) della –comunità delle suore – via Roma 34.

La premiazione sarà domenica 30 gennaio dopo il film, intorno alle h 16.15 nel cortile del Patronato di S. Giorgio.

A scelta guarda da YouTube:

DON BOSCO IN PILLOLE * DBFRIENDS https://youtu.be/RwaREXVv1jw

LA STORIA DI SAN GIOVANNI BOSCO (9:26) https://youtu.be/YTEhRH3p7pg

DON BOSCO FILMINA (1, 2, 3, 4)

https://youtu.be/sMPnrVPQxzQ

https://youtu.be/YDLsmDuDquY

https://youtu.be/C69TsWNGTKE

https://youtu.be/v7_urHkx3Fs

MAMMA MARGHERITA 1 parte https://youtu.be/AaQLyx1Blwc

MAMMA MARGHERITA 2 parte https://youtu.be/Bb5SonUnMCw

DON BOSCO FLAVIA INSINNA 2004 parte 11 di 11 https://youtu.be/7MlbWF-nwnU

DON BOSCO BEN GAZZARA 1 parte https://youtu.be/i1XkByLGHWQ

Cosa mi colpisce della vita di Don Bosco? "

