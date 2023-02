Un mese di eventi dedicati alla donna al centro civico Alda Merini di Montegrotto Terme

Non una giornata, ma un intero mese di eventi dedicati alla donna. È la programmazione del Centro Culturale – biblioteca Alda Merini di Montegrotto Terme. Si parte mercoledì 1 marzo con una stand up tragicomica di Annagaia Marchioro “Pourpaler d’amour”, storie piene di arcobaleno per la Giornata LGBT (in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità)

L'8 marzo

L’otto marzo, dalle 19.30, ci sarà un convegno dell’avvocato Giulia Cipriani sul tema “La lesgilazione si fa donna”, a seguire un’apericena presso un locale pubblico della cittadina sampietrina per concludersi in biblioteca con un concerto per coro di sole “donne compositrici” della cooperativa Universi Musicali. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Villa Draghi e con la commissione delle Pari Opportunità.

Il 10 marzo

Per il 10 marzo ci sarà la presentazione del libro a fumetti “Donne e Antimafia”, a cura di Valeria Scafetta e Avviso Pubblico con la collaborazione di Giulia Migneco e illustrazioni di Alma Velletri. Dieci storie di donne coraggiose protagoniste della lotta alla mafia, edizione Il Becco Giallo. Inizio alle ore 21.

Il 17 marzo

Dedicata alla storia di Frida la serata del 17 marzo. Una serata di teatro d’attore per musica e maschere presentato da Barabao Teatro. Lo spettacolo “FRIDA l’orizzonte oltre il confine” con Cristina Ranzato, Andrea Vedovato alla chitarra, le maschere Roberta Bianchini e la regia Romina Ranzato inzia alle 21.

Il 18 marzo

In chiusura il 18 marzo alle 21 una serata dedicata al ruolo delle donne nel contrasto alle coste mafiose. Riflessioni e letture teatrali in collaborazione con l’associazione Itaca.

