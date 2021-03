Visite guidate "Al femminile": ingresso ridotto al Muba di Battaglia, tutte le info utili

l MUBA, il museo dei barcari di Battaglia Terme, cioè il museo civico della navigazione fluviale, vuole omaggiare il pubblico femminile per tutto il mese di marzo.

La prenotazione dell'8 marzo

Ben conoscendo le difficoltà nel poter visitare le sue sale nella giornata della Festa della donna, il Muba intende omaggiare tutte le donne che prenoteranno, nella giornata di lunedì 8, la loro visita guidata nel mese di marzo, con uno speciale ingresso ridotto del valore di 8 euro.

Sarà un’occasione per immergersi tra i reperti del museo dei barcari, scoprendo il mondo della navigazione fluviale e le sue affascinanti protagoniste femminili, con l’accompagnamento della guida.

Durata: 1h

Obbligatoria la prenotazione via e-mail a info@museonavigazione.eu

L'intervista inedita a Sonia Dalla Riva

Inoltre, lunedì 8 marzo, sulla pagina ufficiale del Museo dei Barcari, verrà pubblicata l’intervista inedita a Sonia Dalla Riva, capitano dell’Agenzia di escursioni in barca - Navigazione Tiepolo Tour Sas di Dalla Riva Sonia & Co.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

