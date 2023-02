Iniziative per la giornata della donna a Padova

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata della donna vengono organizzate alcune iniziative di sensibilizzazione ed informazione.

Programma

VENERDÌ 3 MARZO, dalle ore 14.30 alle 16.30, Aula Magna di Palazzo del Bo

Incontro di approfondimento sul tema della leadership in relazione al genere “Donne leader” organizzato dall’Università di Padova.

Programma - volantino

LUNEDÌ 6 MARZO, alle ore 20 al Golf della Montecchia, via Montecchia, 12 - Selvazzano Dentro (PD)

Cena di beneficenza in favore delle case rifugio gestite dal Centro Veneto Progetti Donna.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite l’apposito form online.

MARTEDÌ 8 MARZO

MERCOLEDÌ 15 MARZO, alle ore 20.45 - Cinema Esperia, via Chiesanuova, 90

Proiezione del film “Quo vadis Aida”, promosso da Assopace e Lottodognimese.

Ingresso libero - volantino

Dal 6 all’11 MARZO, via S. Gregorio Barbarigo, 83

“Siamo così...” mostra collettiva di 11 artiste organizzata dall’Associazione Artemisia.

Orari: dal lunedì al venerdì: 10 – 12 / 16.30 – 18.30. Ingresso libero.

La mostra replicherà nel Cortile pensile di Palazzo Maroni‌ dal 18 aprile al 7 maggio.

Eventi collegati

Indizione del premio “L’innovazione è donna” di 15mila euro destinato a 5 imprese femminili delle province di Treviso e Belluno, promosso dal Comitato per la promozione dell’Imprenditoria femminile e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno - Bando e modalità di partecipazione .



- . “Storie di donne che con caparbietà hanno superato i pregiudizi della loro epoca diventando un esempio per tutte e tutti”, campagna di comunicazione in collaborazione con l’Università di Padova.

Tutti i manifesti della campagna “Storie di donne...”

