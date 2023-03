Festa della donna alle terme di Montegrotto

Per la Festa della Donna regalati un momento di benessere tutto per te. Lasciati coccolare alle Terme di Montegrotto in compagnia delle tue più care amiche, il relax all’Hotel Mioni Royal San è garantito! Scopri le nostre esclusive proposte per l’ 8 marzo:

Ingresso serale alle piscine termali con accesso alla Royal Spa della durata di 2 ore + Cena con menu dedicato: 70 euro per persona – bevande escluse

Ingresso giornaliero alle piscine termali con accesso alla Royal Spa della durata di 2 ore + Massaggio con scrub alle polveri di mimosa da 50′: 99 euro per persona

APERITIVO MIMOSA E SPECIAL CADEAU IN OMAGGIO A TUTTE LE DONNE.

Disponibilità limitata. Prenotazione obbligatoria allo 0498911711 o info@mioni.it