“La festa d’Estate” Coldiretti nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta

Ampi spazi nel verde, pic nic sul prato, concerto e proiezione in diretta della partita Italia - Galles per la classificazione ai campionati europei: è questa la formula scelta da Coldiretti per l’avvio della stagione degli spettacoli musicali. L’iniziativa è dei giovani e delle donne di Coldiretti che lanciano la sfida di un’estate all’aria aperta, in sicurezza, all’insegna della solidarietà. La ripresa dei concerti, la voglia di evasione e il ritorno alle esibizioni passa anche attraverso la disponibilità di verde pubblico e privato.

Coldiretti ha così organizzato un evento aperto al pubblico per sostenere gli artisti, i cantanti la cui attività è stata sospesa a causa della pandemia per molti mesi. Sullo sfondo l’entusiasmo, la solidarietà e la capacità organizzativa di Coldiretti, un mix perfetto per la “La Festa d’Estate” in programma domenica 20 giugno dalle ore 16 nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). Per tutto il pomeriggio e la serata, sono attesi ospiti di ogni età, famiglie, coppie e tutti coloro che vorranno unirsi a questa giornata di condivisione nel segno della solidarietà a sostegno dei Medici con l’Africa Cuamm. Chiara Luppi testimonial del progetto #solodalcuore ha risposto all’appello e con la sua band sarà l’intrattenitrice delle prime due ore di spettacolo.

Dalle ore 18 tutti i partecipanti già forniti di plaid e agribag potranno tifare per la qualificazione dell’Italia ai campionati europei seguendo la partita contro il Galles.

Subito dopo l’esibizione finale del gruppo emergente “Beat Regeneration”. Durante l’evento gli organizzatori hanno predisposto tutto l’occorrente per garantire il confort necessario: dall’acqua alla birra agricola fino ai vini dei Colli Euganei, dai panini alla frutta a km zero fino agli snack spezza fame, “le ciopete” padovane (pop corn) fino al gelato di produzione locale.

«C’è posto anche per la beneficenza – commentano i promotori Valentina Galesso e Matteo Rango rispettivamente di Donne e Giovani Impresa – al nostro fianco scendono in campo anche i volontari del Cuamm Medici con l’Africa, l’associazione guidata da Don Dante Carraro a cui rivolgiamo il nostro impegno, soprattutto in questa fase delicata dove i recenti fatti di cronaca ci hanno spronato a raddoppiare gli sforzi per aiutare il personale sanitario in una terra così fragile ma affamato di vita».

«Nel pieno rispetto delle disposizioni e regole anti Covid vigenti, con il consueto e accattivante “stile Coldiretti” – dicono entrambi i promotori – il puntuale patrocinio del Comune di Piazzola Sul Brenta e la collaborazione di numerose aziende agricole e non del territorio la manifestazione si pone come un’occasione di incontro, in un contesto informale e di ritrovata serenità, anche con le realtà istituzionali ed economiche regionali e provinciali, un segno concreto di ripartenza accompagnato dalla passione e dalla positività del mondo agricolo, in un proficuo confronto tra generazioni».

Per prenotazioni contattare la segreteria organizzativa di Coldiretti Padova, tel. 049 8997311, mail: padova@coldiretti.it

