Festa d’estate degustando fra le stelle a Rovolon

In una delle sere in cui le stelle strisciano il cielo, ti aspettiamo fra i filari dell'enoteca della famiglia Cristofanon e il suo verde giardino per un momento unico di degustazione. Troverai ben 5 postazioni per soddisfare le tue papille gustative: panini con hamburger e tosella, piatto freddo di formaggi a Km zero, prosciutto dop di Montagnana, dolci casarecci e ovviamente il vino Montegrande in tutte le sue vesti, dalle bollicine ai bianchi fermi, ai rossi giovani, fino alle riserve e ai vini dolci.

In collaborazione con i partner food: l'azienda agricola Valle Madonnina di Rovolon e il Prosciuttificio Soranzo di Montagnana. E per goderti il cielo e le sue stelle, potrai sederti comodo sulla paglia, in un'atmosfera magica e rilassante.

Prenota ora il tuo carnet, potrai scegliere fra due kit:

kit "principianti" da 10 euro con calice, bisaccia, e 4 coupon

kit "professionisti" da 20 euro con calice, bisaccia e 9 coupon

Kit da spendere come vuoi fra vino e cibo. E se li finisci, non preoccuparti, si potranno acquistare dei coupon aggiuntivi.

Informazioni e contatti

Info e prenotazioni: 328.5724600. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria.

Web: https://www.incollitour.it/vini-montegrande/.

