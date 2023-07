Festa d'estate tra le vigne all’azienda agricola Montegrande di Cristofanon Luigi e figli a Rovolon

Prezzo non disponibile

All’azienda agricola Montegrande di Cristofanon Luigi e figli a Rovolon in programma venerdì 4 agosto dalle 19 alle 24 la festa d'estate tra le vigne.

Sotto un cielo coperto di stelle, distesi tra i filari o accomodati al tavolo, con il canto dei grilli, vi aspettiamo per una serata in allegria

Ecco la nostra proposta:

kit con: calice + bisaccia + 10 coupon + bottiglina d’acqua e troverete

Da mangiare

Prosciutto crudo e pane artigiano (3c.)

Roastbeef e misticanza estiva (3c.)

Degustazione di formaggi e miele (2c.)

Crostata di marmellata con le nostre ciliege (2 c.)

Da bere

Aperitivo di Matteo "Hugo/Ugo Euganeo" (2c.)

Vini linea classica (1 c.)

Riserve (2 c.)

Costo

Quanto costa il kit? 30 euro

Indicazioni utili

Lasciare a casa i pensieri e portarsi una coperta per gustarsi le stelle. Scarpe comode per chi vuole salire lungo le vigne a osservare il cielo.

Dove

Come tutte le feste ingresso dall'enoteca (QUELLA GIÙ) in via Madonnina 29 a Rovolon!

Informazioni e prenotazioni

Sempre a Paola, direttamente su WhatsApp cliccando qui: https://wa.me/393285724600

Oppure chiamando in cantina allo: 049.5226276

Azienda Agricola Montegrande

di Cristofanon Luigi e Figli

Via Torre, 2/A - 35030 Rovolon PD - ITALY

Tel. +39 049 5226276

Paola 3285724600

info@vinimontegrande.it

