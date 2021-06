Festa finale del progetto "Benessere in azione" al Parco Fornace Morandi

Tenetevi pronti a partecipare alla festa finale del progetto “Benessere in Azione” della Città delle Idee” del comune di Padova. L’evento è organizzato dall’Associazione Health&Care in collaborazione con la Goonies Crew, con la partecipazione dell’Istituto Confucio all’Università di Padova e della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo-WFWP con validi esperti del settore artistico-culturale.

L’iniziativa avrà luogo nel pomeriggio di domenica 27 giugno 2021, immersa nella natura del Parco Fornace Morandi, dalle 17 alle 19. e sarà gratuita ed aperta a tutti. Uno spazio in cui familiarizzare, creare momenti di amicizia e condivisione, divertendosi e dimenticando le ansie e le tensioni della quotidianità. Ottimo appuntamento per famiglie, concederà ad ognuno la possibilità di ascoltare, sperimentare, rigenerare l’energia e riequilibrare armoniosamente il corpo ed il pensiero.

Il pomeriggio vedrà piccoli laboratori culturali e benessere che offriranno varie attività. Grazie alla partecipazione dell’Istituto Confucio all’ Università di Padova, ente no profit nato dalla cooperazione tra l’Università di Padova e la Guangzhou University, verrà offerta una presentazione della cultura cinese attraverso l’intreccio creativo di nodi beneaugurali e l’arte della calligrafia con deliziosi segnalibri personalizzati in regalo. Interessante anche il ritaglio della carta grazie al quale verranno create varie forme e disegni. Tante altre novità impreziosiranno la loro performance.

L’angolo del benessere curato dalla Maestra Wang Xiaohui e suoi collaboratori introdurrà al Tai Chi e al Qi Gong tradizionali creando un’atmosfera rigenerante attraverso l’arte del movimento anche con Tai Chi ventaglio. Cristina Padovani e Flora Grassivaro (wfwp) incanteranno grandi e piccini con il suo meraviglioso mondo fantastico di pupazzi, con tantissimi palloncini colorati, teatralità e divertenti giochi mentre la Prof.ssa Marina Canapero con madrelingua Inglese, ci proporrà “Feel Good Music” uno spazio alternativo per liberare la mente che ci accoglierà con musica, canto, movimento, simpatia e allegria. Non esitate quindi a partecipare, vi aspettiamo numerosi!

Informazioni e contatti

Iscrizione online o inviare un SMS al whatsapp cell. 328 0052556.

Health & Care A.P.S.e A.S.Dilettantistica

attività Culturali e del Benessere

Corsi di Qi Gong e Tai Chi

