Festa di fine scuola sabato con la Space Family e dal 18 giugno torna Brentelle Park

Per festeggiare la fine della scuola a Le Brentelle arriva sabato 8 giugno la Space Family, mentre da martedì 18 giugno a giovedì 11 agosto riapre i battenti Brentelle Park che, alla terza edizione, conferma di essere una delle iniziative più attese dell’estate in centro commerciale (9mila presenze nel 2023).

Fine della scuola con la Space Family, 8 giugno

Su YouTube hanno un seguito di oltre 720mila iscritti, ai quali raccontano la quotidianità della loro famiglia: Vale e Sara, al secolo Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, star dei social come singoli e ora in famiglia con la Space Family, saranno sabato 8 giugno alle 16.30 a le Brentelle per festeggiare la fine della scuola, incontrare i fan e firmare copie del loro libro In viaggio con la Space Family uscito a gennaio per Mondadori.

Brentelle Park, 18 giugno – 11 agosto

L’estate, poi, comincia davvero martedì 18 giugno con il ritorno di Brentelle Park, la proposta di parco divertimenti “dentro” il centro commerciale che quest’anno, forte dei successi passati, aumenta la durata fino all’11 agosto, per un mese e mezzo di divertimento. Saranno tre le attrazioni: accontenta tutti i gusti e tutte le età il Minigolf, con un percorso di 4 buche. Con Rotor Climb i più abili e grandi (a partire dai 6 anni) eserciteranno tutta la loro agilità: Rotor Climb, infatti, è una spettacolare ruota girevole, del diametro di 4 metri, che sviluppa una parete di arrampicata “infinita”. Divertimento assicurato, infine, con le Balls Pool: due piscine piene di palline colorate dove tuffarsi e giocare, una più piccola per bambini fino ai 3 anni o fino ai 100 cm di altezza, una molto più grande per i bambini più grandi fino ai 14 anni. Brentelle Park sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, con accesso gratuito alle attrazioni che saranno presidiate da animatori e animatrici. Ma ricordiamo, anche, che per i bambini più piccoli fino ai 4 anni, è sempre aperta l’area Mini Lolli Pop.

A Brentelle Park quest’anno sarà associato anche un concorso. I dettagli saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.centrolebrentelle.it e sui canali social @centrolebrentelle.

