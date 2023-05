51esima festa della fragola, dell’ortofrutta e dei fiori a Camposampiero

«È la più importante manifestazione cittadina e una delle principali iniziative fieristiche del Veneto che, promuovendo il settore ortofrutticolo e florovivaistico, valorizza la nostra agricoltura e l’eccellenza della produzione locale e regionale».

Con queste parole il presidente della Pro Loco di Camposampiero, Giampaolo Mistro, lancia la 51a edizione della Festa della Fragola dell’Ortofrutta e dei Fiori, in programma dall’11 al 14 maggio , nel centro storico della cittadina antoniana.

Così come la Fiera della Zootecnia di Rustega, che ha appena chiuso i battenti, anche la Festa della Fragola mette al centro l’attenzione per il settore primario, puntando sulla qualità e la territorialità, nel rispetto di una tradizione secolare che ha prodotto conoscenze e buone pratiche, nell’allevamento, nell’agricoltura, nella vivaistica, nella cura del territorio.

«Tradizione e innovazione sono le parole d’ordine di questa edizione - continua il presidente Mistro - Vogliamo promuovere le potenzialità della nostra agricoltura, le eccellenze ortofrutticole e vivaistiche del territorio. Lo facciamo unendo esposizioni, spettacolo, solidarietà, cultura e folklore. Le novità principali di quest'anno saranno: la dislocazione delle bancarelle in Piazza Castello, proseguendo in un percorso circolare lungo via Marconi, via Trento Trieste, via Rialto, mentre la zona food sarà in Piazza Castello. Il programma è ricco e pensato per tutte le fasce di età».

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Camposampiero, Katia Maccarrone:

«La Festa della Fragola è una vetrina importante per il settore primario, ma anche un’occasione di incontro e di socialità resa possibile dall’impegno straordinario che mettono in campo la Pro Loco, le associazioni e gli operatori di categoria, i volontari, gli uffici comunali. Questa nostra festa è un biglietto da visita da esibire con orgoglio: in essa convivono tradizione e identità, ma anche la conferma dei valori, ancora intimamente legati alla civiltà contadina, in cui continuiamo a riconoscerci; essa interpreta lo spirito di una comunità, trae spunto dalla tradizione, guarda al passato, ma pensa al presente e si proietta nel futuro».

Il coinvolgimento delle diverse realtà economiche locali si concretizzerà attraverso la partecipazione diretta di 15 produttori del territorio (5 associati CIA, 5 Coldiretti, 5 Impresa 2000) che allestiranno in collaborazione con la Proloco gli “orti “ in piazza Castello impreziosendo la piazza con prodotti tipici.

Durante i saluti istituzionali, previsti domenica alle 11, verranno coinvolti non solo i produttori ma anche 8 Negozi storici che hanno ricevuto il riconoscimento dalla Regione quali Luoghi storici del Commercio. A sottolinearne l’importanza è l’assessore alla attività produttive, Moira Simeonato: «La Festa della Fragola è l’occasione migliore per mettere in luce le tipicità del nostro tessuto commerciale caratterizzate dalla presenza di negozi storici che propongono da decenni prodotti di qualità. Proprio dall'unione fra tradizione e innovazione si possono trovare soluzioni alle difficoltà del momento economico attuale, dando valore alle tipicità del territorio, con modalità nuove adatte a un mercato sempre più veloce e globale».

E a proposito di tradizione e innovazione, anche nel programma, accanto agli ormai tradizionali appuntamenti quali Miss Fragola, venerdì sera al Ferrari, le attività didattiche per i bambini al sabato mattina, l’intrattenimento per i giovani in piazza con Radio Company al sabato sera, la fiera domenicale, non mancano alcune interessanti novità, tra cui: giovedì sera, al Ferrari, il concerto d’apertura dell’I.C. Parini; sabato pomeriggio il mercato produttori “Dal Mare ai Monti”, in piazza Castello e la Festa degli Aquiloni presso i giardinetti di Via Vivaldi.

Tra le novità anche la nota blogger Raiza Costa che, coinvolta dallo IAT, domenica mattina in piazza Castello a partire dalle 10, subito prima dell’inaugurazione della festa, realizzerà una “scultura culinaria” utilizzando i prodotti tipici locali.

Venerdì 12 maggio

Sabato 13 maggio

Domenica 14 maggio

Info

Proloco di Camposampiero

Telefono 049 9301264 – info@prolococamposampiero.com

https://www.facebook.com/ProLocoCamposampiero/

Info da evento Facebook https://www.facebook.com/events/1183486835606967

Ormai ci siamo!! Camposampiero si veste di festa: musica, eventi, fiori, prodotti locali, produttori da tutto il Veneto... E non solo!

11-12-13-14 maggio 2023: la storica Festa della Fragola, dell'Ortofrutta e dei Fiori vi aspetta per celebrare assieme la sua 51° edizione!

Prima giornata

Giovedì 11 maggio

alle ore 20.30

presso il Teatro Ferrari

daremo inizio alla 51esima Festa della Fragola

Per aprire questa edizione abbiamo deciso di organizzare un concerto con gli alunni e i docenti del Corso ad Indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensivo Parini.

??????? ??: M.A. Charpentier

Anonimo XVII sec., G. Mainerio, Henry VIII, J. Quantz, Trad. Scozia e Irlanda, Trad, Klezmer, Trad. Sud America

??????? ?? ?????????:

Francesco Aldi - Flauto

Chiara Arzenton - Violino

Cristina Fiscon - Pianoforte

Giancarlo Valerio - Chitarra

Emanuela Paludet - Musica

Seconda giornata

Venerdì 12 maggio

Vi aspettiamo

alle ore 20.30 presso il Teatro Ferrari

per l'elezione di Miss Fragola 2023 in collaborazione con Miss Città Murata Veneto

alle ore 21 presso Piazza Castello

per il concerto dei SilverJacks

e lo Stand Gastronomico di Mazzucato Food&Service

Terza giornata

Sabato 13 maggio

Vi aspettiamo

alle ore 10 presso Piazza Castello

con la didattica sulla coltivazione della fragola, a cura della Dott.ssa Sofia Michieli

e con la didattica sull'allevamento della "gallina padovana", a cura di Andrea Pozzato per bambini delle scuole elementari di Camposampiero (classi 2^- 3^-4^).

alle ore 14.30 presso i Giardinetti di Via Vivaldi

con la FESTA DEGLI AQUILONI, in collaborazione con il comitato degli amici di Manu, truccabimbi e lo spettacolo di persuasioni.

alle ore 16 presso Piazza Castello

@confesercenti presenta: "Dal NORD al SUD" - esposizione alimentare di due regioni agli estremi della penisola: Trentino Alto Adige e Sicilia.

alle ore 21 presso Piazza Castello

Serata giovani con la musica dal vivo con Radio Company

? ????????????? ????? ?? ????? ????? ???????!

Quarta giornata

Domenica 14 maggio

Apertura della MOSTRA MERCATO della 51^ Edizione della Festa della Fragola, dell'Ortofrutta e dei Fiori.

Ecco il Programma della quarta ed ultima giornata:

Esposizione prodotti tipici del territorio

presso Piazza Castello e Vittoria

a cura di Cia, Coldiretti e Impresa 2000

Mostra Giardini

presso Piazza Castello e Vittoria

Esposizione Bachi da Seta

presso Campo Marzio

a cura del Dott. L. Tassoni del C.R.E.A.

Active Park

presso parco Villa Campello

a cura dell'associazione Mivao

Mostra Fotografica

presso Villa Campello

a cura del circolo fotografico Visione Libera

Esposizione di Vespe, Biciclette

presso Contrà Rialto

Esposizione di Vespe, Biciclette

presso Via Cordenons

Mostra "l'arte nel legno"

presso Contrà Rialto

a cura dei Maestri Scultori

Maratona Musicale

presso Via Tiso

in collaborazione con Accademia Filarmonica Veneta

Associazioni & Hobbisti

presso via Tiso

ore 8 - Fiera mercato in collaborazione con Gruppo Mercati Veneti

ore 11 - Saluto delle autorità e premiazioni ai produttori

Bar della Pro Loco - con prodotti a base di fragole e non solo

