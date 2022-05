50esima festa della fragola, dell’ortofrutta e dei fiori a Camposampiero

«È la più importante manifestazione cittadina e una delle principali iniziative fieristiche del Veneto che, promuovendo il settore ortofrutticolo e florovivaistico, valorizza la nostra agricoltura e l’eccellenza della produzione locale e regionale». Con queste parole il presidente della Pro Loco di Camposampiero, Giampaolo Mistro, lancia la 50a edizione della Festa della Fragola dell’Ortofrutta e dei Fiori, in programma dal 6 all’8 maggio, nel centro storico della cittadina antoniana. «Dopo le ultime due edizioni, organizzate in forma ridotta a causa della pandemia, ci siamo interrogati su quale forma dare all’edizione del cinquantenario. Pur consapevoli delle difficoltà che avremmo affrontato in un quadro normativo ancora incerto, abbiamo deciso che questa sarà l’edizione della ripartenza. Al centro rimangono le tradizioni ed i valori della cultura contadina. L’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare i prodotti locali e le straordinarie aziende che lavorano nel nostro territorio mettendo sempre al primo posto la qualità. Spazio quindi all’agricoltura, ma anche all’artigianato, alla cultura, al folklore, alla socialità».

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Camposampiero, Katia Maccarrone: «Torna la Festa della Fragola nella sua formula originaria, e questa è già una gran bella notizia dopo due anni di stop forzato. Eravamo talmente abituati a questa nostra festa da darla quasi per scontata. Riaccoglierla ci appare ora la cosa più naturale e semplice del mondo, anche se non è così, perché dietro a questa manifestazione vi è il lavoro straordinario che mettono in campo la Pro Loco, le associazioni e gli operatori di categoria, i volontari, gli uffici comunali. In questi giorni ciascuno di noi, fiaccato da due anni durissimi di pandemia e annichilito dalle immagini di distruzione che ci arrivano dall’Ucraina, anela a ritrovare un po’ di normalità nelle piccole grandi gioie della quotidianità, nel rapporto con la propria comunità, nel sentirsi parte di una società civile che condivide valori, obiettivi, aspirazioni. Ecco, credo che la Festa della Fragola, per i valori di cui è portatrice, offra a tutti, in questo momento difficile, un’occasione per recuperare il senso di un’esperienza comune che passi attraverso la socialità»

Un legame consolidato lega la Festa della Fragola alla Fiera della Zootecnia di Rustega che, tradizionalmente, la precede di una settimana. Entrambe le iniziative mettono al centro l’attenzione per il settore primario, puntando sulla qualità e la territorialità, nel rispetto di una tradizione secolare che ha prodotto conoscenze e buone pratiche, nell’allevamento, nell’agricoltura, nella vivaistica, nella cura del territorio.

Dopo la frazione è ora il capoluogo a vestire i colori della festa ed a prepararsi a vivere una manifestazione che darà spazio ad ambiente, cultura, folklore, tradizione, spettacolo, esposizioni, degustazioni, solidarietà.

Principali appuntamenti in programma

Venerdì 6 maggio, ore 21, Piazza Castello

Tradizionale concorso “Miss Fragola” in collaborazione con l’associazione Miss Città Murate del Veneto. In caso di maltempo, Teatro Auditorium Ferrari.

Sabato 7 maggio

ore 10, L aboratori all'aperto di semina didattica con i bambini delle scuole elementari.

con i bambini delle scuole elementari. ore 18, Santa Messa durante la quale verranno benedetti il nuovo ambone ed il nuovo altare della chiesetta della Madonna della Salute

durante la quale verranno benedetti il nuovo ambone ed il nuovo altare della chiesetta della Madonna della Salute ore 19, piazzale Cordenons apertura stand gastronomico - Radio Company .

- . Ore 21, Live Music in Piazza Castello spettacolo musicale

Domenica 8 maggio

Apertura Fiera Regionale della Fragola. Nelle piazze della città, esposizione di fiori, ortaggi, prodotti tipici del territorio, prodotti artigianali e sculture,

Ore 11 Apertura ufficiale della 50esima edizione della Festa della Fragola dell'Ortofrutta e dei Fiori. Saluto delle autorità, premiazione degli espositori, esposizione di giardini-orti, esposizioni dei bachi da seta in Campo Marzio, mostra dell'arte del legno in Contrà Rialto, mostra collettiva di foto a cura di Visione Libera e Active Park a cura di Mivao in Villa Campello, giochi per bambini e gonfiabili in via Mogno, esposizione trattori d'epoca in via Cordenons , Antichi Mestieri in contrà Nodari, mercato dei prodotti tipici d'Italia in piazza Dante.

Stand gastronomico con intrattenimenti musicali Radio Company, nel piazzale Cordenons.

Nelle serate di venerdì, sabato e tutta domenica, in Piazza Castello, bar gestito dalla Pro Loco, con prodotti a base di fragole e non solo...

Info web

https://www.facebook.com/events/313717050827790

https://www.instagram.com/proloco.camposampiero/?hl=en

https://www.comune.camposampiero.pd.it/c028019/po/mostra_news.php?id=1711&area=H

Foto articolo da evento Facebook