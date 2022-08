Festa del gnocco a Veggiano

11esima festa del gnocco

Pronti per un’altra edizione della famosa sagra del Gnocco di Veggiano?!?

Come ogni anno i volontari della Pro Loco di Veggiano, in accordo con il comune di Veggiano, si preparano ad ospitarvi per la famosa sagra del gnocco dal 1 al 7 settembre 2022

Verranno proposte molte tipologie di sughi da assaggiare con i nostri gnocchi fatti a mano, non mancheranno certo i secondi piatti.

Per tutte le 7 sere ci saranno intrattenimenti come musica dal vivo, presentazione di libri e Dj esperti