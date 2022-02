Festa d'Irlanda 2022 ai giardini dell'Arena

Dopo il rinvio del 2020 e del 2021, nella primavera del 2022, i Giardini dell’Arena di Padova si riaccendono di verde con la Festa d’Irlanda: da mercoledì 16 a domenica 20 marzo, in scena cinque giornate da non perdere, tra Birre tradizionali irlandesi, Irish Food Area con specialità dolci e salate, musica dal vivo ed eventi.

Come sulle rive del fiume Shannon o in una vecchia osteria della campagna irlandese, come dentro a un pub di Temple Bar, fra danze indiavolate e pinte che tintinnano. Giorni e notti fatte di arpe e violini incalzanti, flauti e dolci cornamuse, bodhran e chitarre che battono. Tutto in un’atmosfera magica.

Dettagli

Il Festival è a ingresso gratuito fino alle ore 20, ora in cui diventa ad offerta libera per il resto della serata.

La Festa d’Irlanda va in scena il mercoledì dalle ore 18 per serata, tutti gli altri giorni, sia per pranzo che per cena, dalle ore 11 del mattino fino a tarda sera.

Gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità. Sono entrambi in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Per l’intera durata della Festa, non è necessaria la prenotazione telefonica, grazie all’elevata disponibilità di tavoli e coperti, ma si consiglia comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Info

Per ulteriori informazioni contattare il 0362 1827760 oppure il +39 329 2037647, o inviare una mail a info@viaaudio.it

Festa d’Irlanda è una Produzione di Giardini dell’Arena – Padova, in collaborazione con Via audio, Powered by Italia On The Road – Cibo Da Strada & This Is Ireland.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/796829927466057/