La maternità nelle immagini: la festa della mamma al Museo diocesano

In occasione della Festa della Mamma lunedì 9 maggio il Museo diocesano di Padova propone un percorso guidato sul tema della maternità. Verrà raccontato il desiderio di generare, la fragilità, la forza e la speranza delle madri a partire dagli affreschi del Battistero per poi proseguire con altre opere delle collezioni di Palazzo Vescovile, in un itinerario che va dal XIV secolo alla contemporaneità.

Sono previsti tre turni di visita, alle ore 16, alle 16.30 e alle 17.

Quota di partecipazione euro15.

Prenotazione obbligatoria a info@museodiocesanopadova.it o al numero 049 8226159.

