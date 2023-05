XIV Festa della Musica Attiva a villa Contarini

Torna la Festa della Musica Attiva in Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova).

Sabato 20 e domenica 21 maggio due giornate di concerti ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non è prevista prenotazione)

Dettagli

La Festa della Musica Attiva è un evento dedicato alla pratica musicale. Promosso e organizzato dalla Fondazione G. E. Ghirardi ONLUS, in accordo con la Regione del Veneto, si avvale dall’edizione 2023 della collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Comitato Nazionale per l’apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti (CNAPM), nel comune intento di trasmettere al più ampio pubblico possibile il messaggio dell’importanza di fare musica, anche per chi nella vita intraprende altre attività lavorative o percorsi di studio differenti da quello musicale professionalizzante.

Il progetto è stato ideato nel 2009 da Antonio Longo, violinista amatoriale. Dal 2010 Festa della Musica Attiva è sotto la direzione artistica di Paolo Piana, Direttore del “Coro Città di Piazzola sul Brenta” e il coordinamento di Isabella Longo, da sempre appassionata di musica.

Lo scopo sociale e educativo della FDMA consiste anche nella valorizzazione di Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi come bene culturale e patrimonio pubblico.

Musica classica, jazz, pop e rock animano per due giorni gli spazi architettonici della maestosa villa, oggi proprietà della Regione Veneto, che vanta una lunga tradizione nel campo della musica che risale al XVII secolo.

Oltre alla fitta rete di concerti, le giornate prevedono anche momenti di riflessione sull’importanza della pratica musicale attraverso la divulgazione di varie attività di musica amatoriale e di progetti che interessano la formazione musicale. Tra questi vi è il Progetto Pilota di ricerca sull’impatto delle certificazioni internazionali di musica, promosso da Trinity College London in collaborazione con il CNAPM e rivolto alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado in Italia.

L’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera musicale, unendo nella stessa orchestra alunni della scuola primaria, ragazzi della scuola secondaria di primo grado e studenti delle superiori, è l’esempio di un approccio efficace al mondo della musica, basato su una formazione in verticale, a cui questa edizione dedica ampio spazio.

Gli studenti dei Licei Musicali del Veneto si confrontano invece nella consolidata rassegna a loro dedicata, proponendo i loro repertori in modo accattivante e fruibile per un vasto pubblico.

Ai musicisti amatoriali sono riservati il 21 maggio tre spazi per concerti paralleli (Galleria Delle Conchiglie, Lapidarium, Porticato Agricolo).

Orchestre e band giovanili, orchestre di fiati, jazz band, gruppi folk e pop propongono un coinvolgente percorso tra varie sonorità e repertori, spaziando dalla classica al rock e stimolando la curiosità di un pubblico generalista.

La FDMA si avvale del prezioso supporto dei volontari del Coro Città di Piazzola sul Brenta. Oltre a rappresentare un alto livello di musica amatoriale in veste di concertisti, il loro contributo attivo nell’organizzazione della festa è un esempio virtuoso del coinvolgimento della popolazione nel diffondere cultura e buone pratiche di convivenza nella società civile.

L’iniziativa organizzata dalla Fondazione G. E. Ghirardi Onlus in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Comitato Nazionale per l’apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti (CNAPM), il Trinity College London - Italy, il Coro Città di Piazzola sul Brenta e la Pro Loco Piazzola Aps è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Padova, dalla Città di Piazzola sul Brenta.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (gli eventi in programma non prevedono prenotazione).

Foto articolo da comunicato stampa