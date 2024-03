Festa del papà con “Figli di Adamo”, storie di padri e figli nei dipinti del Battistero e del Museo diocesano

La festa del papà, martedì 19 marzo, memoria di san Giuseppe, diventa l’occasione per riflettere e approfondire le relazioni tra padri e figli/e così come si trovano rappresentate negli affreschi del Battistero della Cattedrale e in alcune opere conservate nel Museo diocesano di Padova.

Due visite guidate, rispettivamente alle ore 11 e alle ore 15, proporranno ai visitatori un percorso visivo e di ascolto di testi che permetteranno di soffermarsi su Adamo, mitico padre del genere umano, per attraversare poi le sfide affrontate dai patriarchi biblici e ancora i profili di Gioacchino, padre di Maria, Zaccaria, padre del Battista, e Giuseppe, padre di Gesù. Si parlerà anche della Padova Carrarese e di Francesco il Vecchio da Carrara, uomo di potere e padre di una numerosa prole.

Addentrandosi invece nelle sale espositive del Museo diocesano ci si soffermerà sulla raffigurazione di Dio come Padre rappresentato da Nicoletto Semitecolo, in una lettura che sottolineerà i valori universali del rispetto, della condivisione, della pace, del perdono, dell’amore e della fratellanza.

Ogni visita prevede un massimo di 30 partecipanti. Il costo è di 15€ a persona.

È necessaria la prenotazione al numero 049 8226159, info@museodiocesanopadova.it

Il ritrovo sarà alla biglietteria del Museo diocesano.

