Biglietto d’ingresso. Con acquisto in loco la quota aggiuntiva è di 3 euro a kit

Prezzo Biglietto d’ingresso. Con acquisto in loco la quota aggiuntiva è di 3 euro a kit

Festa del papà al castello di San Pelagio il 19 marzo 2023. In occasione della loro festa, tutti i papà sono chiamati a partecipare insieme ai loro figli alla "caccia ai pianeti" organizzata al Castello di San Pelagio!

Istruzioni del gioco:

1 – Cerca gli 8 pianeti nel museo e nel giardino seguendo gli indizi che trovi nel coupon ricevuto alla biglietteria

2 – Troverai i pianeti ad aspettarti.

3 – Completa l’identikit spaziale per guadagnare i tuoi pianeti.

4 – Torna alla base: troverai il materiale per costruire il tuo sistema solare e colorare l’identikit spaziale.

Acquistando il biglietto online l’attività “caccia ai pianeti” è compresa nel biglietto d’ingresso. Con acquisto in loco la quota aggiuntiva è di 3 euro a kit. Orario di inizio: dalle 15 in poi. La caccia ai pianeti si svolge in autonomia: https://www.castellosanpelagio.it/2023/02/22/caccia-ai-pianeti/.