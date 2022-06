Festa per il parco Iris

Prezzo non disponibile

Domenica 5 giugno dalle 16 alle 19.30 si fa Festa al Parco Iris. «Invitiamo tutte e tutti a festeggiare con noi perché 17mila metri cubi di nuovi edifici non verranno costruiti nei terreni verdi a fianco del parco e al loro posto verranno ristrutturate le palazzine abbandonate di Piazzale Boschetti» spiega Sandro Ginestri, Presidente di Legambiente Padova.

Il volantino della giornata

Il Parco iris diventerà il più grande parco urbano di Padova esteso su una superficie di 200.000 metri quadri, sarà grande il triplo del parco esistente e arriverà fino al canale San Gregorio collegandosi così alla rete verde degli argini. Alla festa verranno esposte le tavole del progetto di ampliamento del parco per illustrare i terreni coinvolti, le attrezzature, l’arena e le numerose specie arboree previste. Domenica alle 17, con partenza dalla Festa in corso al Parco Iris, è prevista inoltre una breve biciclettata per visitare i luoghi interessati dal progetto di ampliamento e raccogliere suggerimenti e proposte sul nuovo parco.

L’iniziativa è promossa da Legambiente in collaborazione con il Comitato Iris e con il contributo del Comune di Padova - Consulta 3B, grazie al bando Vivi il Quartiere.

In breve

Domenica 5 giugno, al Parco Iris

dalle 16 alle 19.30:

_ mostra 20 anni contro il cemento

_ progetto di ampliamento del parco

_ laboratori per bambini

_ burattini con Lucia Osellieri

_ giocoleria e bolle con Luca Mancini

dalle 17 alle 18

_ biciclettata nel cuneo verde Iris

ore 19

_ hip hip hurrà e saluti

Legambiente Padova: 348 9877760

Info web

https://www.facebook.com/events/344660804276826

