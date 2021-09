Festa della pigiatura al parco Frassanelle

Al Parco Frassanelle è tempo di pigiatura. La vita in campagna è scandita da tanti eventi importanti: e domenica 3 ottobre arriva la Festa della Pigiatura. Una novità per questo 2021.

Guidati dagli esperti animatori della Compagnia dell'Angelo, dalle ore 11.30 del mattino fino al tardo pomeriggio, potrete diventare esperti vignaioli ed entrare addirittura nel tino a pigiare l'uva appena colta dalle vigne; poi tutti - metaforicamente - in cucina per assistere alla preparazione di alcuni piatti tradizionali di questo periodo, come i "sugoi" e la "fugassa con l'uva".

Ma non solo in questa giornata potrete gustare inoltre le specialità gastronomiche dell'Azienda Agricola Valle Madonnina e degustare i vini dell'Azienda Vitivinicola al Contadin.

Per partecipare all'evento non è necessaria la prenotazione (si consiglia di portare un asciugamano per il momento della pigiatura).

*Biglietti*

INGRESSO PARCO

- adulti: euro 6

- bambini da 4 a 12 anni: euro 3

- bambini fino a 3 anni: gratis

- disabili con certificazione: gratis

- accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 3

INGRESSO PARCO + GROTTE + PIANTERRENO DELLA VILLA:

- adulti: euro 11

- bambini da 4 a 12 anni: euro 5,50

- bambini fino a 3 anni: gratis

- disabili con certificazione: gratis

- accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 5,50

INGRESSO PARCO + GROTTE + VILLA piano terreno e primo piano:

- adulti: euro 13

- bambini da 4 a 12 anni: euro 6,50

- disabili con certificazione: gratis

- accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 6,50

La Villa e le Grotte non sono agibili a chi ha disabilità motoria.

I cani possono accedere al guinzaglio al solo Parco

Info web

https://it.frassanelle.com/la-pigiatura/

