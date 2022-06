Una festa per tutta la famiglia al Plebiscito, il gran finale della “Da Santo a Santo”

La Da Santo a Santo, una lunga pedalata di raccolta fondi contro i tumori cerebrali organizzata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus - circa 1000 chilometri in soli sei giorni – si concluderà prima con l’arrivo dei ciclisti al sagrato della Basilica di sant’Antonio sabato 4 giugno alle 16; poi con una grande festa per tutta la famiglia domenica 5 giugno, dalle 16 alle 20, al Centro Sportivo Plebiscito Padova di via Geremia.

Spettacolo di bolle, DJ set e Festa dei Colori: sarà questo il programma dell’evento all’aperto, ospitato in una realtà che da sempre è al fianco della Onlus padovana.

Protagonista per la nona volta di questa impresa ciclistica è Fabio Celeghin, 49 anni, vice presidente della Fondazione Giovanni Celeghin nonché amministratore delegato del gruppo veneto DMO Spa (titolare dei marchi Caddy’s, L’Isola dei Tesori, Beauty Star e Lob’s), grande appassionato di ciclismo, come lo era il padre Giovanni.

Nelle scorse edizioni sono stati pedalati circa 9000 chilometri e raccolti e donati 1,2 milioni di euro.

Questa 9a edizione è dedicata a Massimo Callegaro, amico e sostenitore della Fondazione, scomparso lo scorso aprile a poco più di due anni dalla diagnosi di glioblastoma.

L’intero ricavato dell’evento – ad offerta libera - verrà destinato all’apertura di un nuovo Bando, per l’assegnazione di nuovi progetti di ricerca.

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali.

Ad oggi sono stati finanziati e sono in corso di finanziamento progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per circa 2,5 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova.

