“Festa Popolare Palestro” in piazza Caduti della Resistenza

«La Festa Popolare Palestro è un momento collettivo, per incontrarci e vivere insieme il nostro rione. Un'occasione per ritrovarsi, residenti, studenti, giovani e meno giovani, e condividere uno spazio che abitiamo e viviamo tutti i giorni, ma che a volte rimane vuoto." - dichiarano gli organizzatori - "Vogliamo riempire il vuoto e riprenderci la nostra piazza, la nostra socialità e il nostro stare insieme. Vogliamo farlo con la musica, la compagnia, le risate, la cultura, il buon cibo. Insomma, con una Festa, per tutte e tutti».

Scarica il pieghevole della festa

Sabato 20 e domenica 21 luglio, Piazza Caduti della Resistenza ospiterà la “Festa Popolare Palestro”, un evento promosso da un ampio comitato di associazioni e organizzazioni locali. L'obiettivo è restituire al rione Palestro un momento di convivialità e tradizione, coinvolgendo il maggior numero possibile di residenti della zona ovest della città.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

«Siamo tante diverse associazioni e realtà che vivono questo quartiere e che si impegnano quotidiamente nel sociale, nel nostro rione e in tutta la città. Nelle scorse settimane abbiamo scelto di costruire insieme questo momento collettivo e popolare, lavorando fianco a fianco, per tutta la comunità - dichiarano gli organizzatori -. Dare vita e offrire momenti di aggregazione pubblica a un quartiere che ai suoi residenti spesso offre troppo poco, è un segnale dell'idea di quartiere che vogliamo portare avanti: diverse generazioni insieme, che collaborino e vivano insieme tranquillamente. Spaziare da momenti culturali su tematiche di attualità, alle attività per bambini rappresenta l'idea di un'aggregazione sociale aperta e inclusiva. Non vi resta che venire in piazza il 20 e 21 luglio a conoscerci e a divertirvi, a mangiare, bere, ascoltare, ridere, e vivere insieme il nostro quartiere. Non mancate!».

La “Festa Popolare Palestro” è organizzata da un comitato che include sindacati, associazioni di volontariato, partiti politici e altre organizzazioni. Tra i partecipanti: CGIL, SPI CGIL, Auser Savonarola, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Circolo Arci XXV Aprile, Partito Democratico, Sunia, Anpi, Circolo Auser Blow Up, Quadrato Meticcio, Legambiente Padova, Anffas.

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=61561628046162