"Festa di primavera e dell'agricoltura" al castello dei "Da Peraga"

Una domenica da vivere all’aperto, all’insegna del gusto a km 0, delle tipicità del nostro territorio e delle eccellenze dell’agricoltura padovana. Domenica 9 giugno per tutto il giorno, dalle 9.30 alle 19, a Vigonza il Castello dei Da Peraga ospita la grande “Festa di primavera e dell’agricoltura” su iniziativa dell’amministrazione comunale e in collaborazione con Coldiretti Padova e Campagna Amica Padova. Per tutto il giorno saranno numerose le proposte all’insegna del “gusto a km zero” del nostro territorio presentate direttamente della aziende agricole padovane della rete di Campagna Amica. Per tutto il giorno sarà attivo anche il mercato di Campagna Amica con i principali prodotti freschi e di stagione “made in Padova” e firmati dai nostri agricoltori. Ci saranno anche un’area cavalli e animali di fattoria, che grandi e piccoli potranno avvicinare in tutta tranquillità, l’esposizione dei trattori e dei mezzi agricoli, le attività di fattoria didattica, l’area pic-nic e il food truck per gli spuntini.

Per chi arriva in auto c’è la possibilità di un ampio parcheggio in via Papa Giovanni Paolo VI.

«Sarà un vero e proprio giorno di festa all’aperto e in compagnia dei nostri agricoltori – afferma Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova – oltre che l’occasione per conoscere e gustare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Vigonza per la preziosa collaborazione e l’appoggio a questa iniziativa. Il rapporto diretto con le famiglie, i bambini e i senior è privilegiato dai nostri agricoltori impegnati tutte le settimane nei numerosi mercati a “km zero” di Campagna Amica in tutta la provincia e anche a Vigonza ogni sabato mattina. Ora questo appuntamento straordinario permetterà a molte persone di conoscere il meglio della nostra agricoltura e di sostenerci nelle nostre azioni a tutela e difesa del vero made in Italy agroalimentare. A questo scopo stiamo raccogliendo in tutta Italia le firme per la nostra proposta di legge europea sull’etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti agroalimentari, a difesa delle nostre tipicità e delle nostre imprese».

