Festa di primavera - alpaca e pony al parco Frassanelle

DOMENICA 21 APRILE

Vieni a festeggiare la Primavera in nostra compagnia!

Solo per questa domenica troverai a Parco Frassanelle tante NOVITA' come la MERENDA CON GLI ALPACA e le PASSEGGIATE COI PONY !

Vi aspettiamo per vivere ancora una volta assieme a voi le meravigliose fioriture, il profumo intenso della Natura che si risveglia, tante curiosità sugli animali e osservare le sfumature del cielo!

----

Cosa VI aspetta?

- RICCO PROGRAMMA DI ANIMAZIONI E ATTIVITA' // vedi sotto i dettagli

- VISITE GUIDATE (PARCO - GROTTE - VILLA) // TURNI ore 11:00 ed ore 15:00, su prenotazione

-VISITE IN AUTONOMIA // dalle 10:00 al tramonto, senza guida

- PARCO (OLTRE 70 ETTARI DI PARCO TUTTI VISITABILI) // dalle 10 al tramonto

- GROTTE // dalle 10:30 alle 17.30

- PUNTI RISTORO // attivi tutto il giorno, vedi sotto i menù

-AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO SU ERBA IN INGRESSO ALLA TENUTA

1) IL MONDO DEGLI ALPACA

Grandissima novità di quest’anno!! Attività gratuita, adatta a tutti

2) LABORATORIO PITTORICO

La pittura può essere divertente e conviviale! Vieni a scoprire il tuo ” artista interiore “.

Incontro pittorico con tecnica acrilica, aperto a tutti, con e senza esperienza. Vi verranno forniti tutti i materiali e porterete a casa la vostra tela dipinta!

3) PASSEGGIATE SUI PONY & BATTESIMO DELLA SELLA

Venite al parco, immersi nella natura, per conoscere da vicino i pony.

I bambini potranno montare in sella ai pony e fare un mini-tour su uno dei prati della tenuta.

Adatto ai bambini a partire dai 3 anni in sù.

Orario attività: dalle 11 alle 16:30

4) LABORATORIO CREATIVO DI TESSITURA

Elisabetta vi farà rivivere l'esperienza della tessitura intrecciando la lana su supporti in cartoncino. Realizzarete

piccoli tessuti decorativi da portare a casa come ricordo della giornata. Attività aperta a tutti.

Modalità di partecipazione: iscrizioni in loco il giorno stesso

----

ORARI DI APERTURA

PARCO // (con visita in autonomia, non guidati) dalle 10 al tramonto

GROTTE // (con visita in autonomia, non guidati) dalle 10:30 alle 17:30, con ultimo ingresso alle ore 17:00

VILLA // VISITABILE SOLO CON GUIDA

La visita alla villa comprende anche la visita al parco ed alle grotte con guida.

Su prenotazione, a numero chiuso

(max. 30 persone per turno)

TURNI DI VISITA GUIDATA: ore 11 , ore 15

----

PUNTI RISTORO ATTIVI TUTTO IL GIORNO

POSSIBILITA' DI PRENOTARE UN TAVOLO

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO SU ERBA IN INGRESSO ALLA TENUTA.



MAGGIOR INFO: info@frassanelle.it // whatsapp 3314249860 / 3351274151