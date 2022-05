Festa di primavera e dello sport a Bovolenta

La Pro Loco di Bovolenta (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, a Bovolenta (PD), in via Gioacchino Rossini zona Parco Salvo d'Acquisto il Mercatino della "18esima Festa di Primavera e dello Sport".

In programma la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.



Il programma completo delle due giornate prevede per sabato 28 maggio:

ore 19: Apertura Stand Gastronomico con Baccalà e Pesce fritto. Apertura ufficiale della Festa;

Ore 20: Cena delle Associazioni (su prenotazione 333.1333472); Area Giostre, Gonfiabili, Parco Divertimenti.

Domenica 29 maggio:

Dalle ore 9: Servizio Bar "Colazione in Parco;

Ore 12: Apertura Stand Gastronomico con Baccalà e Pesce Fritto;

Ore 12.15: Vogata Ecologica non competitiva “Remada a Seconda” arrivo delle Imbarcazioni a remi amatoriali, originali e fantasiose e sosta al Porto dea Ponta;

Ore 13.30: Nelle vie del centro Esibizione Folcloristica dei Musicisti e Sbandieratori di Megliadino San Vitale;

Ore 15: Partenza delle imbarcazioni verso Pontelongo;

Ore 19: Apertura Stand Gastronomico.

Area Giostre, Gonfiabile e Parco Divertimenti.

