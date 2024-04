Festa provinciale dell'emigrante

I Comuni di Arre ed Anguillara Veneta, in collaborazione con l'Associazione dei Padovani nel mondo e con il patrocinio della Provincia di Padova, invitano a una riflessione ed alla maggiore conoscenza di un fenomeno importante nella sua dimensione e risvolto storico: la migrazione di milioni di italiani verso l'estero a cavallo dell'anno 1900. Il programma dell'iniziativa denominata "Festa Provinciale dell'emigrazione" è ricco di iniziative, distribuito su più giorni e location appartenenti ai due Comuni promotori, che distano pochi chilometri fra di loro.

Sono previsti concerti, mostre fotografiche, rappresentazione teatrale, incontro con l'autore di un romanzo ambientato appunto nel 1900 e riguardante il tema, la presentazione di uno studio dell'emigrazione dei cittadini di Arre nel periodo 1887-1953. Quest’anno 2024 ricorre il 150° anniversario del viaggio del primo piroscafo, che sbarcò in Brasile carico di 386 nostri Concittadini Triveneti, che sfuggivano da povertà e miseria, che in quei anni attanagliavano il nostro territorio. Sono stati gesti di grande audacia e sofferenza che hanno trasferito in terra straniera famiglie locali, dopo un viaggio in piroscafo lungo un mese, pronti ad adattarsi ed a contribuire al progresso del nuovo mondo. Milioni di Veneti tra il 1876 e il 1976 lasciarono l’Italia con la valigia di cartone per cercare lavoro all’estero.