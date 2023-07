La notte nera a Padova: "Psycho Circus"

Un'esperienza oscura e avvolgente aspetta tutti gli amanti del movimento dark, metal e underground a Padova, sabato 29 Luglio, al Parco della Musica. "La Notte Nera" ritorna come l'appuntamento imperdibile dell'estate padovana, con una tematica inquietante e coinvolgente: "Psycho Circus", il circo degli orrori...

Lo scenario si preannuncia unico ed elettrizzante, con una vasta gamma di spettacoli mozzafiato, tra cui fachirismo, mangiaspade, performance horror e freak show. Ma la vera attrazione della serata sarà il concerto dei "Superhorror", una band composta da veri e propri zombie che incanterà il pubblico con il loro show affascinante ed oscuro.

L'evento ospiterà oltre 50 standisti della "Fiera del Mistero", pronti a soddisfare le esigenze dei partecipanti con abbigliamento e accessori dark, gotico, fantasy. Potrete anche accedere a consulti, letture delle carte e della mano, oltre a scoprire il mondo dell'esoterismo e della magia. Non mancheranno buon cibo, cocktail bar e bevande storiche. "La Notte Nera" rappresenta un'occasione unica per immergersi in un ambiente suggestivo e misterioso, dove l'oscurità abbraccia l'arte e la musica in modo magico.

La manifestazione inizierà alle ore 19:30, e l'ingresso avrà un costo di 10 euro. Vi aspettiamo numerosi per questa straordinaria serata all'insegna del dark e dell'underground, per vivere insieme una "Psycho Circus" che non dimenticherete facilmente.

Informazioni sull'evento:

Data: Sabato 29 Luglio 2023

Luogo: Parco della Musica, Padova

Orario: dalle ore 19.30 in poi

Ingresso: 10 euro

Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, si prega di contattare il numero: 351 586 2100.