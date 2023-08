Prima Festa del quartiere Palestro

DAL 10 AL 20 AGOSTO 1a FESTA DEL QUARTIERE PALESTRO. Il RADIO CITY MUSIC HALL organizza questa FESTA per coinvolgere tutto il quartiere, per far conoscere ai cittadini un nuovo punto di riferimento e di relax da poter usufruire in qualsiasi momento dell'estate. La FESTA si svolgerà nel NOSTRO GIARDINO ESTIVO. Ogni sera potrete degustare del buon cibo, birra, vini, aperitivi, il tutto condito naturalmente da OTTIMA MUSICA da ascolto o da ballare.

PROGRAMMA:

10 AGOSTO – TEATRIO’ – Concerto Jazz / Swing anni ’30 e ’40

11 AGOSTO – SaDe ACOUSTIC DUO – Concerto Musica Internazionale Pop / Rock di tutti i tempi

12 AGOSTO – SMOOTHY BAND SADE TRIBUTE – Concerto dedicato alla musica di Sade

13 AGOSTO – GLI STEREO – Concerto Musica Pop / Rock di tutti i tempi, italiana e straniera con ampio spazio alle richieste del pubblico

Dal 14 al 18 AGOSTO – CICCHETTIAMO AL RADIOCITY – dalle 19:00 Aperitivo con Cicchetti nel nostro GIARDINO ESTIVO, accompagnati da una selezione musicale. A partire dalle 19:30 possibilità poi di cenare con Menù alla Carta

19 AGOSTO – FESTA DI COMPLEANNO LADY VEGA – Fiesta Latina – in consolle Lady Vega Dj

20 AGOSTO – MANGIADISCHI 70/80/90 – Serata Disco 70/80/90 – in consolle Michele Galeazzo

Eventi a ingresso libero - Maggiorazione per le serate live 5 euro (anche per chi viene dopocena).