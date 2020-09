Festa del recupero e dell’energia pulita con Legambiente in Prato della Valle

🌻 27 settembre, dalle 10 alle 19 in Prato della Valle - XVIII edizione 🌻

A Padova, Capitale Europea del Volontariato 2020, non poteva mancare la tradizionale Festa per promuovere il volontariato ambientale cittadino. Per tutta la giornata in piazza numerosi stand di realtà impegnate per lo sviluppo sostenibile del pianeta, artisti e molto altro..

Quest'anno spazio in particolare al tema della biodiversità da salvaguardare con politiche che sappiano fermare la perdita di aree verdi e contrastare i cambiamenti climatici.

::: dalle 10 alle 19 :::

Apertura stand

Oltre agli stand a cura di Legambiente come di consueto sono numerosi i partecipanti alla Festa:

GRANDE SPAZIO GIOCHI

Con l'associazione Giochi Dimenticati

::: dalle 10 alle 12.30 :::

LA CASA DEGLI GNOMI

giocoleria e spettacolo di burattini con Santosh e Lucia

:: dalle 16 :::

ACLI SOUL D@NCE

Spettacolo di hip hop, balli caraibici e di gruppo

MALABARISTA GIOCOEQUILIBRISTA

Spettacoli di giocoleria, equilibrismo e magia per adulti e bambini

Gli stand alla festa

Anche quest’anno Legambiente organizzerà diversi stand per promuovere le proprie attività e iniziative e per sensibilizzare sui temi principali che caratterizzano la propria azione quotidiana.

✿ Eco Pesca

Molti oggetti recuperati pronti ad una nuova vita per l’Eco-Pesca: con un’offerta di almeno 1 euro puoi vincere le cose più impensate! Sempre.

Avete oggetti che non vi servono più ma in buone condizioni? Portateceli (possibilmente nei giorni precedenti al 27 presso la sede di Legambiente in Piazza caduti della Resistenza 6) perché entreranno a far parte dell’Eco Pesca. Qualcosa che a tutti noi non serve più può far felice qualcun’altro.

Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno della creazione di un orto rialzato per utenti con difficoltà motoria nel Parco Comunale Albero del Tesoro, il parco inclusivo sensoriale in zona Basso Isonzo pensato dal Comune di Padova e dalla Fondazione R. Hollman in collaborazione con 16 enti e associazioni del territorio.

✿ Premiamo la raccolta differenziata

Allo stand chi risponderà ad un quiz sul corretto conferimento dei rifiuti e sui benefici della raccolta differenziata, riceverà un premio.

E’ importante tenersi aggiornati sui temi della differenziazione dei rifiuti: a Padova, seppure troppo lentamente, avanza la raccolta Porta a Porta: quest’anno avrebbe dovuto essere il turno dell’Arcella Est.

✿ Cambia Le Cose

Gioca con noi al gioco “Cambia le Cose”, libera la Biodiversità e vinci dei bellissimi premi!

✿ Infopoint Legambiente

Troverete informazioni sulle nostre campagne, sui modi per combattere i cambiamenti climatici, sui nostri progetti e le iniziative di volontariato ambientale.

✿ Stand Bio&diversità

Costruiamo assieme dei piccoli hotel per insetti che offrano riparo alle api ed altri impollinatori, ottimi alleati dell’uomo nel mantenimento dell’equilibrio ecologico dell'ambiente. Attività del progetto Bio&Diversità

▪▪▪ per tutta la giornata sarà in funzione l'EcoBar ▪▪▪

Vuoi darci una mano?

>>> Ecco come puoi fare:

Cerchiamo volontari che ci aiutino a distribuire i materiali informativi, che realizzino cartelloni e scenografie per l’allestimento delle strutture della festa, per il montaggio e lo smontaggio della stessa, per la gestione dei vari stand, per organizzare e gestire gli spettacoli e per giochi coi bambini.

Hai oggetti usati ma ancora in buono stato di cui non ti servi più? Portali alla sede di Legambiente. Li utilizzeremo per realizzare l’Eco-Pesca in occasione della Festa del 27 settembre.

Contattaci ai seguenti recapiti: Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 049 8561212, circolo@legambientepadova.it

