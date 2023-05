"La Festa delle Rose: tè letterario in giardino", l'evento culturale a Palazzo Luzzatto Dina

Si richiede la prenotazione per la presentazione del volume e per le visite

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità in collaborazione con la Biblioteca di Storia dell’Università degli Studi di Padova organizza La Festa delle Rose: tè letterario in giardino, un evento culturale che ha luogo alle ore 15.30 di giovedì 18 maggio nel cortile interno del Palazzo Luzzatto Dina a Padova in via del Vescovado, 30 a Padova.

Nell’anno 1989 la marchesa Augusta Luzzatto Dina de Buzzaccarini donava il suo Palazzo all’Università di Padova, in memoria del marito e del figlio prematuramente scomparso. In suo ricordo viene dunque riproposto un evento che ci è stato raccontato da alcune persone che vi parteciparono negli anni Settanta del Novecento: la “Festa delle Rose”. Nel mese di maggio, infatti, nel periodo in cui sono in fioritura le rose antiche del giardino all’italiana, la famiglia invitava gli amici per un tè.

Con questo evento il DiSSGeA vuole far rivivere l’atmosfera di questa tradizione, donandole un nuovo contenuto culturale e condividendo i suoi spazi più preziosi con gli studenti e la cittadinanza.

Il programma prevede la presentazione del volume «L’acqua giusta» Il sistema portuale veneziano nel XVIII secolo: l’autore, Walter Panciera, ne discute con Dario Canzian, Alfredo Viggiano e Guido Zucconi. A seguire, una visita guidata a Palazzo Luzzatto Dina, a cura di Simone Fatuzzo (dBC) e Cinzia Pegoraro (Biblioteca di Storia), e il “Tè letterario”.

Si richiede la prenotazione per la presentazione del volume e per le visite.

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-festa-delle-rose-te-letterario-in-giardino-626029750837

