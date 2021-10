Festa di San Martino a Due Carrare

La Pro Loco di Due Carrare (PD) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 14 Novembre 2021 a Due Carrare (PD), all'interno dei "Giardini del Patronato San Giorgio" in Via dei Granatieri, la "Festa di San Martino.

Previsto il mercatino con la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Saranno presenti dei punti distribuzione di caldarroste, vin brulè e cioccolata calda, animazioni per bambini e intrattenimenti vari.

Informazioni e contatti

Per info mercatino e partecipazione come espositore: 347.0495286

