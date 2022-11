Festa di San Martino a Vigodarzere

Torna a Vigodarzere la tradizionale Festa di San Martino, in programma dall’11 al 13 Novembre in Piazza Bachelet e nel Centro Parrocchiale. Organizzata dal Comune di Vigodarzere e dalla Pro Loco di Vigodarzere, in collaborazione con Veneto a Tavola. Un meraviglioso weekend di festa tra tradizione, mercatini, riti, musica, buon cibo e molto altro ancora.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Ecco il programma completo delle tre giornate:



VENERDI’ 11 NOVEMBRE – Presso il Centro Parrocchiale

Ore 15 – Laboratorio gratuito per bambini “Il mio San Martino”. Gruppi di 10 bambini alla volta. Ogni bambino potrà decorare il tipico cavallo di San Mattino di pasta frolla con cioccolato fuso e dolciumi che poi porterà a casa (a cura di Veneto a Tavola)

Ore 16 - Intervallo per assistere alla scena di "San Martino a cavallo con Il poverello"(a cura della Pro Loco in collaborazione con Agriturismo Il Calesse)

Ore 18.30 - Santa Messa del Patrono

Ore 19.30 – Intrattenimento musicale con panini onti, patatine fritte, birra, bibite

SABATO 12 NOVEMBRE – In Piazza Bachelet

Ore 7.30 - Tradizionale mercato frutta e verdura del sabato

Ore 10.30 – Intrattenimento con il gruppo “Ande Cante e Bali”

Ore 12 – Degustazione di risotto zucca, funghi e formaggio (a cura della Pro Loco)

Ore 13 – Apertura del Mercatino di San Martino

Ore 14.30 – Mostra e degustazione di mieli veneti (a cura di Veneto a Tavola)

Ore 17 - Prepariamo la "POENTA CONSA", cotta sul fuoco vivo con pentolone di rame e poi degustazione gratuita al pubblico presente

Ore 19.30 – Serata cultural-gastronomica a tema “Terra, Santi e Contadini”. A cura di Veneto a Tavola. Prenotazione obbligatoria, max 100 posti

DOMENICA 13 NOVEMBRE – In Piazza Bachelet e Centro Parrocchiale