La Città in Festa - San Pietro 2024: tutti gli eventi per festeggiare il Santo patrono di Montegrotto

In occasione della ricorrenza della festa di San Pietro, santo patrono di Montegrotto Terme, l'Amministrazione comunale propone un ricco calendario di appuntamenti in abbinata alla sagra di San Pietro.

Nel dettaglio, sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 17 alle ore 24, lungo viale Stazione e in via Claudiana ci sarà una pittoresca mostra-mercato con espositori di artigianato artistico, creatività e prodotti tipici enogastronomici. In strada saranno proposte musica e animazioni.

Nel dettaglio: sabato 29 giugno, dalle 17, ci saranno spettacoli musicali itineranti a cura della Banda Folkloristica Euganea di Bastia di Rovolon accompagnata da un gruppo di majorettes e dall'Orchestre dìHarmonie, la Banda Comunale di Lozzo Atestino. Alle 21.30 presso il Sagrato del Duomo si terrà il tradizionale concerto di San Pietro: la banda cittadina di Torreglia accompagnerà il pubblico lungo un coinvolgente viaggio nel tempo attraverso l'esecuzione di alcune indimenticabili colonne sonore del cinema italiano e mondiale degli anni 70-90. Sarà un viaggio dalle sconfinate praterie americane alle verdeggianti colline scozzesi, dai bassifondi della Pennsylvania alle strade di Chicago, tra storie d'amore e di incredibile coraggio. Il tutto accompagnato dalle immagini tratte dai film.

Domenica 30 giugno, dalle 17, il gruppo folcloristico "Pastoria del Borgo Furo" metterà in scena la rievocazione dei vecchi mestieri con canti e balli ispirati alla tradizione contadina e proporrà uno spettacolo rievocativo. E poi ci sarà Chanelle Dèsir, performer trampoliera itinerante con spettacolo serale con il fuoco. Inoltre tre Maestri Madonnari creeranno un dipinto di ispirazione sacra.

Alle ore 21 ci sarà il concerto degli Orosonoro, trio musicale live con repertorio musicale con anima pop/rock/dance.

SABATO 29 E DOMENICA 30 GIUGNO

Dalle ore 17 alle ore 24

Viale Stazione e via Claudiana

MOSTRA-MERCATO DI SAN PIETRO

Pittoresca mostra-mercato fieristico e con espositori di artigianato artistico, creatività e prodotti tipici enogastronomici in occasione del Santo Patrono della Città. In strada troverete musica, spettacoli e animazioni.

SABATO 29 GIUGNO

Dalle ore 17

STREET BAND

Spettacoli musicali itineranti a cura della Banda Folkloristica Euganea di Bastia di Rovolon accompagnata da un gruppo di majorettes e dell’Orchestre d’Harmonie Banda Comunale di Lozzo Atestino

Ore 21.30

Sagrato del Duomo

CONCERTO DI SAN PIETRO - "IL GRANDE CINEMA IN CONCERTO"

La Banda Cittadina di Torreglia accompagnerà il pubblico lungo un coinvolgente viaggio nel tempo attraverso l’esecuzione di alcune indimenticabili colonne sonore del cinema italiano e mondiale

DOMENICA 30 GIUGNO

Fino alle ore 24

Viale Stazione, incrocio via Claudiana

?MADONNARI

Tre Maestri Madonnari creeranno un dipinto di ispirazione sacra

Dalle ore 17

Viale Stazione

RIEVOCAZIONE DEI VECCHI MESTIERI

Il gruppo folcloristico "Pastoria del Borgo Furo" metterà in scena la rievocazione dei vecchi mestieri con canti e balli ispirati alla tradizione contadina e proporrà uno spettacolo rievocativo alle ore 17 in viale Stazione, incrocio via Claudiana

Itinerante

CHANELLE DÈSIR

Performer trampoliera itinerante con spettacolo serale con il fuoco

Ore 21

Viale Stazione, incrocio via Claudiana

CONCERTO DEGLI OROSONORO - TRIO MUSICALE LIVE

Repertorio musicale con anima Pop/Rock/Dance

Sagra

DAL 21 AL 23 GIUGNO E DAL 28 AL 30 GIUGNO

Patronato di San Pietro Apostolo

SAGRA DE SAN PIERO

Stand gastronomico con spettacoli e animazioni

