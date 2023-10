Festa di santa Giustina, tutti gli eventi a Padova

Prezzo non disponibile

Il 7 ottobre la Chiesa di Padova celebra santa Giustina, vergine e prima martire della nostra Diocesi, le cui spoglie mortali riposano in quella grande Basilica dove è sepolto anche il primo vescovo di Padova, san Prosdocimo, patrono principale della Diocesi.

Da alcuni anni per espresso desiderio del vescovo Claudio e grazie alla disponibilità di un gruppo di donne che si ritrovano sotto il nome “A parlar con… Giustina”, si sta lavorando per valorizzare ulteriormente questa santa della Diocesi, una donna che è all’origine della nostra fede e della nostra storia cristiana, una martire cui sono intitolate anche una decina di parrocchie della Diocesi. In questa data negli ultimi anni sono state celebrate la consacrazione delle candidate all’Ordo Virginum e la dedizione delle nuove collaboratrici apostoliche diocesane.

Dallo scorso anno inoltre la festa è stata animata da un coro di voci femminili, nato proprio per celebrare questa occasione. L’esperienza del coro di voci femminili ritorna anche quest’anno e al momento sono una novantina le donne che hanno aderito alla proposta e che sabato 7 ottobre animeranno la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, alle ore 18.30 in basilica di Santa Giustina.

Alla celebrazione sono state invitate tutte le parrocchie della Diocesi che hanno santa Giustina come patrona o una particolare devozione.

Per conoscere meglio la figura della prima partire padovana quest’anno sono state realizzate quattro visite serali a porte chiuse alla Basilica, accompagnate dall’abate padre Giulio Pagnoni, a cui hanno partecipato 170 persone.

La festa sarà anticipata venerdì 6 ottobre alle ore 19.30 dai Primi Vespri. Mentre nel giorno della festa si potrà pregare l’Ufficio delle letture e le Lodi insieme alla comunità monastica, alle ore 6.30. A seguire una messa solenne sarà celebrata alle ore 11. Mentre alla ore 17.00 ci sarà la preghiera dei Vespri, seguita, alle ore 18.30 dalla solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla.

Sempre in preparazione alla festa di Santa Giustina, la comunità monastica benedettina e la parrocchia di Santa Giustina propongono, nella serata di giovedì 5 ottobre, alle ore 19.30, il concerto Ein deutsches Requiem di Johannes Brahms (1833-1897) con la partecipazione di Konzertchor di Ratingen, Chor der Landesregierung Düsseldorf, Ensemble corale del Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, Orchestra Sinfonica giovanile della Tonhalle Düsseldorf. Dirige il prof. Thomas Gabrisch. L’ingresso è libero.

