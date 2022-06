Tradizionale festa del santo patrono a San Vito di Vigonza

La Parrocchia di San Vito oltre Brenta, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le serate dal 16 al 19 Giugno 2022, a San Vito di Vigonza (PD), all'interno dell'Area della Festa, presso gli Impianti Sportivi di Via Chiesa, dalle ore 19 alle ore 24 il Mercatino della "Tradizionale Festa del Santo Patrono".

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

È prevista la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. il programma della manifestazione prevede per giovedì 16 giugno: esibizione musicale; venerdì 17 giugno: sfilata di moda, esibizione di hip hop, musica anni '90 con deejay; sabato 18 giugno: serata latino-americana; domenica 19 giugno: musica anni '80-'90 con deejay. tutte le sere sarà presente lo stand gastronomico che proporrà gustosissime pietanze legate al territorio e animazioni varie per bambini.