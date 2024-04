Festa dello sport by Virtus Abano a Giarre

Torna la “Festa dello Sport” ad Abano. Dal 24 aprile al primo maggio ogni giorno eventi sportivi, intrattenimento e stand gastronomico ai campi sportivi di Giarre. L’evento è organizzato dalla società sportiva Virtus Abano e gode del patrocinio del Comune di Abano Terme. Questo evento non vuole essere solo una festa di sagra e sport, ma molto di più. Un momento speciale in cui ci ritrovarsi, ormai diventato impossibile con i ritmi della società moderna, e trascorrere del tempo insieme, seduti a un tavolo con un piatto di tagliatelle fumante. Un’occasione, insomma, per gli atleti e le loro famiglie, la comunità termale e per tutti i volontari che contribuiscono al successo di questo evento, e a cui va e andrà sempre il nostro grazie, di essere uniti e "far festa" tutti insieme.

Specialità

Stand gastronomico con specialità tagliatelle fatte in casa e grigliata mista, tornei sportivi, bicitour, musica e tanta voglia di divertirsi e stare insieme: questa è la festa dello sport targata Virtus.

Dove

Impianti sportivi via Podrecca- Giarre

35031 Abano Terme (PD)

Quando

La festa si terrà nei giorni 24, 25, 26, 27, 28 e 30 aprile; 1° maggio.

Stand

Tutte le sere dalle ore 19 apertura stand gastronomico con specialità: tagliatelle fatte in casa e grigliata mista.

Programma

Sarà un programma ricco quello proposto dalla Virtus negli otto giorni di manifestazione.

Si parte mercoledì 24 aprile con alle 17.30 il raggruppamento delle categorie primi calci 2015, primi calci 2016 e piccoli amici 2017-2018. Alle 20 intrattenimento musicale con Emanuele e Nicola.

Giovedì 25 sarà la volta, sempre dalle 17.30, del Memorial Orlando Salata, che vedrà sfidarsi Janus e Virtus Abano contro il Padova. Alle 20 protagonista Lisa Dj and Singer.

Il 26 alle 17.30 sarà la volta del Memoriale Giorgio Zampieri con la sfida Virtus Abano-Padova dei 2009. Alle 20 musica con Enrico Live and Dj Sax e alle 21 match di Seconda Divisione di volley Virtus Abano-Salboro.

Il 27 alle 18.30 match di Terza Divisione di volley Virtus Abano-Juvenilia Padova e alle 20 ancora musica con Dj Ndn (musica a 360 gradi).

Il 28 alle 18.30 quadrangolare di calcio a 5 femminile e alle 20 serata country con Francesca e Daria. Sempre lo stesso giorno, agli impianti di via Podrecca, alle 11 ottavi di finale Under 18 di volley tra Virtus Abano e Usma per la promozione alla II divisione. E alle 16.30 la finale provinciale della stessa categoria. Alle 17.30 spazio al giocavolley dai 6 ai 13 anni, aperto a tutti, in collaborazione con la Pallavolo Padova. Serata formativa, dalle 18, il 29 dal titolo “Accompagnare i figli all’attività sportiva”. Relatore sarà la dottoressa Cinzia Mattiolo, psicologa e mental coach del Calcio Padova. L’incontro, organizzato in collaborazione tra Virtus e Padova, sarà aperto a tutti e si terrà alla sala del patronato di Giarre.

Il 30 alle 18 torneo sportivo “Noi con voi”, sport in Veneto Asd, con Arbitri senza Frontiere. Alle 20 musica con Dj Giuppy. Alle 20.45 amichevole misto volley: Virtus Abano Rosso-Virtus Abano Verde.

Si chiude il primo maggio con il 37esimo Bicitour. Alle 9 ritrovo in piazza a Giarre; alle 10 la partenza; alle 11 ristoro allo stadio delle Terme di Monteortone e alle 11.30 il ritorno. Alle 12.30 aprirà anche lo stand gastronomico e alle 15.30 ecco la festa degli aquiloni al campo sportivo. Alle 19 torneo sportivo con il Memorial Davide Bellucco e alle 20 intrattenimento musicale con Be Folk, musica folk.

Info web

