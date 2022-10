A Conselve la "Festa dei Sugoi"

In piazza Cesare Battisti alle ore 9.30 avrà avvio la 37esima "Festa dei Sugoi", organizzata dalla Pro Loco di Conselve. Troverete: mercato di prodotti agricoli a Km 0, esposizione di trattori d'epoca, divertimenti per i bimbi, Mercatino del baratto per bambini e ragazzi.

Nel pomeriggio si aggiungeranno al programma del mattino anche le degustazioni dei dolci artigianali stagionali, delle caldarroste e dei tradizionali "sugoi" prodotti con le uve che daranno vita fra qualche mese al prezioso vino Friularo. Accompagnerà le degustazioni lo spettacolo di cabaret di Stefano Bencompagnato.

Inoltre, presso l'ingresso del Prà, dalle ore 10 alle ore 18, si terrà il Mercatino dell'economia solidale, organizzato dal GAS del Conselvano. Troverete: prodotti biologici e artigianali locali, laboratori per grandi e piccini, presentazione di libri. I due eventi saranno collegati da un percorso pedonale unitario, in modo da poter godere appieno delle attrazioni.

Web: https://www.facebook.com/prolococonselve/.