Festa sul Ponte a Noventa Padovana

Per il fine settimana del 19 e 20 luglio, Noventa si prepara ad accogliere la tradizionale Festa sul Ponte. Questo evento, che si svolge ogni anno, offre una varietà di attrazioni che promettono di divertire e deliziare i visitatori di tutte le età.

La Festa sarà un'occasione per gustare prelibatezze culinarie di ogni genere, grazie alla presenza di diversi stand di street food. I mercatini della creatività, invece, offriranno l'opportunità di scoprire e acquistare prodotti unici e originali, realizzati da talentuosi artigiani locali.

La musica itinerante creerà un'atmosfera vivace e coinvolgente, accompagnando i visitatori durante la loro passeggiata tra le attrazioni della festa. Inoltre, sarà possibile assaporare il famoso folpo De.co, un piatto tipico del territorio, preparato secondo la tradizione locale.

Inoltre, sabato 20 luglio, la manifestazione si concluderà con uno spettacolo pirotecnico emozionante, che illuminerà il cielo di Noventa. Sarà un momento magico per tutti coloro che parteciperanno all'evento.

Ma la Festa del Ponte non si limita solo al cibo e all'intrattenimento. Sarà anche l'occasione per scoprire la storia e la cultura del territorio.

Quest'anno infatti la Proloco di Noventa Padovana in collaborazione con la Delta Tour propone un Redentore in barca esclusivo: un'uscita con partenza dalle Porte Contarine a Padova ed arrivo all'attracco dinanzi alla maestosa Villa Giovanelli Colonna.

I partecipanti avranno la possibilità di ammirare da vicino questo importante patrimonio storico che per l'occasione aprirà le porte ai visitatori (Uscita in Barca e visita alla Villa solo su PRENOTAZIONE - per informazioni sull'uscita in barca contattare il numero:366-1120627 )

La Proloco di Noventa Padovana invita tutti ad andare a trovarli e a partecipare a questa festa di comunità. Non importa da quale luogo si provenga, la Festa del Ponte accoglierà a braccia aperte, con l'obiettivo di rendere noto e fruibile questo meraviglioso lembo di terra tra il Piovego e il Brenta, al confine tra Padova e Venezia.

Saranno due giorni di divertimento, cultura e buon cibo. Non perdete l'occasione di vivere la magia di questo evento!

Per ulteriori informazioni e dettagli siete invitati a visitare la pagina fb e a consultare il sito web ufficiale o a contattare direttamente la Proloco di Noventa Padovana

Info web

https://www.facebook.com/events/7945773828843957/

https://www.proloconoventa.it/