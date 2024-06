Visita a Villa Giovanelli Colonna durante la Festa sul ponte a Noventa Padovana

In occasione dei giorni della Festa sul Ponte di Noventa Padovana detta del Piccolo Redentore, la Proloco di Noventa Padovana in collaborazione con Delta Tour, ha organizzato una vista in villa Giovanelli e cena nello stand gastronomico della Proloco con partenza in battello dalle Porte Contarine di Padova.

L'appuntamento è per venerdì 19 e sabato 20 luglio. Come da consuetudine la festa si concluderà un un suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio sull'acqua.