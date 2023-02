Swing party: "Art of sound" il 26 febbraio 2023. Bounce e Radio City Music Hall si uniscono per regalarvi una serata di musica dal vivo, buon cibo e tanto swing.

alle 19.30 lezione prova/stage di Lindy Hop

dalle 20.30 social dance//Eddie Rocket DJ

alle 21.30 concerto di Art of Sound Orchestra!

Art Of Sound Orchestra nasce da amici musicisti di varie culture e provenienze, legati dal profondo ed esagerato entusiasmo per la musica. Ore 19.30 cena con Menù a 25 euro (antipasto, un piatto principale a scelta, bibita, coperto live). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Inizio serata: ore 19.30

Ristopub e musica dal vivo. Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089.