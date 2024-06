XXII Festa della Trebbiatura ad Albignasego

Pronto a ripartire per la sua 22esima edizione il tanto atteso evento dell’estate albignaseghese: la Festa della Trebbiatura. La festa si inserisce nel calendario del programma “Albignasego incontra l’estate” e propone un due giorni dedicati alle tradizioni agricole, con dimostrazioni di mestieri antichi, musica, attività per bambini e hobbistica.

Un ricco programma, quello proposto dalla Tractor Team, un gruppo fondato nel 2002 da amici di Albignasego appassionati di storia contadina e dalla Pro Loco del paese, che prenderà vita il 29 e 30 giugno in Piazza del Donatore e nel Parco di Villa Obizzi.

«È con grande soddisfazione che vediamo la Festa della Trebbiatura crescere e consolidarsi anno dopo anno – afferma Daniele Crivellari presidente del Tractor Team, ideatori e organizzatori della manifestazione da 22 anni. – La nostra passione per la storia contadina e il desiderio di mantenere vive le tradizioni agricole ci hanno spinto a creare questo evento. Ogni edizione è il risultato di un lavoro collettivo e della dedizione di molti volontari che, come noi, credono nell'importanza di tramandare alle nuove generazioni i valori e le pratiche del passato».

«Un appuntamento atteso da molti – commenta Federica Camani, presidente della Pro Loco – che permette di riscoprire mestieri antichi, gustare prodotti tradizionali e partecipare a momenti di festa e convivialità. È bello vedere la partecipazione e l'entusiasmo con cui la comunità accoglie questa iniziativa, confermandoci quanto sia radicata e sentita la voglia di mantenere vive le nostre tradizioni».

Sabato 29 giugno

La festa inizierà sabato 29 giugno alle 17 con una mostra di trattori, e proseguirà in serata alle 21 con lo spettacolo della compagnia teatrale C'era...c'è di Albignasego dal titolo “Pochi ma boni”, una commedia in due atti in dialetto veneto di Loredana Cont e la regia di Fabrizia Salvan. Durante tutta la giornata sarà aperto un bar gestito dall’associazione Passo dopo Passo.

Domenica 30 giugno

La domenica 30 giugno partirà al mattino alle 9 con un'esposizione di trattori storici e non, seguita alle 10 da una parata con rinfresco in via Milano. Alle 11.30 Villa Obizzi ospiterà la Santa Messa animata dall'associazione C'era...c'è. Nel pomeriggio, alle 17:30 in via Cavour, si terrà una dimostrazione di trebbiatura con una trebbia storica. Durante tutta la giornata sarà possibile saggiare la vita di una volta, nel villaggio dei mestieri, provando l’arte dell’impagliatore, del tornitore, della lavandaia, dove sarà possibile assistere alla battitura del fieno e osservare la filiera del pane, saranno allestiti attività e laboratori per grandi e piccoli con i "giochi di una volta", e grazie alla collaborazione con Officine Horses a.s.d. sarà possibile fare attività con i cavalli. A concludere il mercatino degli hobbisti e un punto ristoro con panini, bibite e torte a cura di Passo dopo passo e l’associazione Fibrosi cistica.

«La Festa della Trebbiatura è un appuntamento ormai immancabile del nostro programma estivo – aggiunge il sindaco Filippo Giacinti – che quest’anno supera i 70 eventi dislocati sia nei luoghi centrali della Città ma anche nei parchi e nei quartieri del territorio. Per questa grande festa ci tengo a ringraziare il Tractor Team, la Pro Loco e le nostre associazioni che rendono possibili questi momenti di incontro coinvolgenti per adulti e bambini. La cura dei dettagli e l’attenzione, che ogni anno sempre di più, viene dedicata a questa festa, la rendono un momento arricchente e un’occasione di confronto intergenerazionale».

«Questo weekend - conclude il vice sindaco Gregori Bottin - è capace di farci realmente vivere gli antichi mestieri, così da permettere anche alle nuove generazioni di conoscere come i nostri nonni lavoravano nei campi. Ringrazio prima di tutto la Pro Loco ma anche i volontari di ANC e Gruppo Safety che anche in questa occasione saranno presenti».

Non solo

Accanto alla Festa della Trebbiatura, questo fine settimana il Comune offre altri momenti di incontro: venerdì 28 il parco dell’Amicizia di San Giacomo alle 18 ospiterà Denis Varotto con L’uomo del Kamishibai, alle 21 la rassegna Parole d’Autore nel Parco di Villa Obizzi vedrà protagonista Ilaria Gaspari, autrice di "La Reputazione". Domenica sera, dalle 20:30, sempre all’esterno della Villa storica della Città i dj Ricky, Tomiazzo e Milani suoneranno musica da anni ‘60 fino ai giorni nostri.

