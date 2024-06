“Festa dea Trebiatura” a Campodoro

Ci siamo, torna a Campodoro la Festa dea Trebiatura, la più grande festa sul tema giunta quest’anno alla 39esima edizione. Si terrà da giovedì 20 giugno a domenica 23 giugno ed è organizzata dagli Amissi dea Trebiatura di Campodoro con il Comune. La kermesse gode anche del patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova, Vicenza e Treviso. Quest’anno è prevista anche una grande novità, l’omaggio ai veneti emigrati con un museo itinerante, racconti, mostre fotografiche e testimonianze. “La Festa rappresenta un importante momento di sinergia tra amministrazioni pubbliche (comuni, provincia e regione), associazioni di categoria e imprese private tanto da essere considerata la Festa nazionale della trebbiatura per antonomasia”, osserva il sindaco Gianfranco Vezzaro.

“Quest'anno le molteplici e variegate iniziative proposte renderanno la manifestazione ancora più accattivante ed in grado di attrarre moltissimi visitatori provenienti da tutta Italia. La stessa manifestazione, con le dimensioni raggiunte nel tempo, si conferma anche come importante volano di turismo grazie alla posizione favorevole del territorio che la ospita, equidistante dalle città di Padova e Vicenza e prossima a Venezia. Nel corso del suo svolgimento saranno toccati temi turistico-agricoli e culturali caratterizzanti il territorio e si spazierà tra momenti dedicati all'informazione e al divertimento ad altri dedicati alla riflessione con due giornate dedicate ai veneti emigrati. A tal proposito sarà allestita una mostra itinerante dal titolo ‘Sulle orme dei braccianti Venti’. “Sarà inoltre presente, per tutta la durata della manifestazione”, prosegue il primo cittadino, un ampio stand gastronomico con la possibilità degustare ottime pietanze locali. Lo sforzo organizzativo richiesto per la manifestazione sottolinea l'apporto determinante dei volontari, sia dell'Associazione "Amissi dea Trebiatura"

che di tutte le associazioni coinvolte, senza i quali il programma dell'evento non sarebbe stato così ricco e coinvolgente. A loro va l'apprezzamento e il ringraziamento sia dell'Amministrazione Comunale che il mio personale”. Il presidente dell’associazione Amissi dea Trebiatura Gian Paolo Piccolo aggiunge. “Da quasi quarant'anni raccontiamo la storia della nostra civiltà rurale”, rileva Piccolo. “Abbiamo contribuito a risvegliare la passione dei mezzi agricoli storici e, con orgoglio, possiamo affermare che la nostra è la festa di riferimento a livello regionale ma addirittura nazionale. Ad ogni edizione abbiamo assegnato un tema elaborandolo con mostre e diverse attività: ricordiamo il concorso degli Spaventapasseri, i quattro elementi della Terra, il Tempo e le Radici. Quest'ultimo in particolare ha suscitato molte emozioni e molto interesse. In questa trentanovesima edizione della festa abbiamo deciso di inserire due giornate dedicate ai veneti emigrati e raccontare la storia dei braccianti agricoli mandati a lavorare nelle grandi zone paludose come l'Agropontino, la Maremma, Arborea. Il progetto è nato da alcuni pensieri. Ho pensato alle tante persone che nel Dopoguerra non riuscivano a sfamare la propria famiglia, ho pensato ad altre che in tenera età, magari da sole, con una borsa o valigia di cartone sono state costrette ad emigrare in cerca di una vita migliore consapevoli di dover lasciare le proprie radici e gli affetti familiari.

Sabato 22 e domenica 23 giugno saranno quindi due giornate dedicate alla storia e alle nostre tradizioni. Riteniamo fondamentale sapere chi siamo e da dove veniamo, anche per guardare al nostro futuro con determinazione. Allestiremo una mostra itinerante che percorre le varie tappe della loro vita e ricorderemo anche gli emigrati veneti nei cinque continenti”. Andando al programma si parte giovedì 20 con l’apertura alle 19.30 dello stand gastronomico. Venerdì alle 8 verranno ricevuti i trattori e i mezzi agricoli. Alle 20.30 ci sarà la conferenza a cura del consorzio di bonifica Brenta: “Gestione delle acque: storia, attualità e sfida furture”. Sabato e domenica come detto saranno dedicate ai veneti emigrati. Alle 10 ci sarà l’inaugurazione ufficiale con le autorità e la visita alla mostra “A tutto vapore” con trattori a petrolio, motori stazionari, modellismo dinamico. Apertura anche del Borgo rurale con le rievocazioni e del sesto raduno nazionale L55, raduno di Fiat OM e derivati. Alle 19.30 prove di aratura con mezzi storici. Si replica domenica con alle 9 la fiera agricola, alle 9 la sfilata dei trattori. Alle 11.30 grande sfida di potenza tra Landini, L55 e Orsi Ango. Alle 14 le premiazioni e alle 16.30 la trebiatura del grano. Durante il weekend sarà presente il clown Nuvoletta con i giochi di una volta per bambini e ragazzi e sarà consentito sfilare con i trattori storici all’interno del campo tracciato. Gli eventi fieristici saranno quindi: il sesto raduno nazionale dei trattori Landini L55, la mostra e raduno internazionale Trattori a vapore, la mostra e raduno internazionale degli antichi motori stazionari agricoli e industriali, dei trattori a petrolio, dei Fiat OM e derivati. Ci saranno anche il mercato vintage e dell’artigianato di pregio.

Info web

Foto articolo da evento Facebook.