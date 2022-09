In molte località del Veneto è già iniziato il secolare rito della vendemmia. Le vigne sulle terrazze e ai piedi dei colli Euganei si sono animate.

In concomitanza con questo importante momento, torna la Festa dell’Uva e del Vino di Vo’ e tornano in piazza sapori&saperi della cultura legata alla vendemmia tra degustazioni, musica dal vivo e tipicità gastronomiche. ll 16, 17 e 18 settembre in piazza Liberazione e in piazzetta Martiri si terrà la 71a edizione della kermesse che ogni anno richiama a Vo’ migliaia di visitatori e appassionati di vino e prodotti del territorio.

I nostri vignaioli sono pronti a fare degustare i loro migliori vini. In una piazza costellata di casette bianche in stile country elegante, sedici Cantine del Consorzio Vini Colli Euganei proporranno agli appassionati le loro migliori produzioni tra rossi, bianchi e le eccellenze del territorio: Fior d’Arancio e Serprino.

Quest’anno si potrà scegliere i migliori vini di 16 cantine dei Colli Euganei.

Scopri il programma completo della Festa su www.festadelluvadivo.it

Specialità gastronomiche

Az. Agr. Valle Madonnina – Salumi e prodotti tipici dei colli euganei, hamburger con patatine fritte

Borgo dei Sapori – Risotteria e gnocco fritto impastato al momento con salumeria gourmet

Cuor di gelato – Gelato artigianale

Ocaburger – Hamburger d’oca di Michele Littamè

Il tentacolo – Folpetti e bovoletti

La Spiaggia – Cicchetteria veneta e polpette

Macelleria Calore – Panini con hamburger, patatine fritte, spezzatino di asino con polenta

Pro Loco di Vo’ – Primi e secondi della tradizione veneta

Music live

Venerdì 16/09

dalle 19 Dj Set

dalle 20.30 Musica LIVE con la band Non c’è due

Rivisitazioni in chiave neo-folk acustico di pezzi pop italiani e stranieri

sabato 17/09

dalle 19 Dj Set

dalle 20.30 Musica LIVE con la band Gloria Turrini Trio con il bluesman Marco Pandolfi

Atmosfere Blues e Jazz per una voce inconfondibile

domenica 18/09

dalle 19 Dj Set

dalle 20.30 Musica LIVE la band Four Roxx Down

Repertorio pop, rock e blues sia italiano che internazionale

Programma

Giovedì 15 settembre

Alle 20 presso il Museo del Vino dei Colli Euganei in piazzetta Martiri, il Consorzio di tutela dei vini del Colli Euganei in collaborazione con gli enologi Aldo Lorenzoni e Luigino Bertolazzi (Ass. Graspo) presenta: “La biodiversità viticola dei Colli Euganei”. Un progetto che mira al recupero delle vecchie varietà, quali possibili alleate nella composizione dei vini del futuro, contro il riscaldamento climatico e l’omologazione vitienologica. Questo viaggio tra passato e futuro si concluderà con una degustazione di una selezione di microvinificazioni di quanto recuperato.

Serata su prenotazione al 345.7064681.

Venerdì 16 settembre

Dalle 19 – Aperitivo con DJ set, degustazioni e cena nelle graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand gastronomici riuniti nel Villaggio DiVino. Sorsi e sapori del territorio.

Dalle 19 – “Storie sulla vendemmia” – Realizzazione dei pannelli a mosaico con la storia di Chicco d’Uva da parte dei Mastri Carristi.

Dalle 19 – La Pro Loco di Vo’ apre il suo stand gastronomico! Vi aspettiamo per assaggiare le nostre prelibatezze!

Dalle 20.30 – Musica LIVE con la band “Non c’è due” e le loro rivisitazioni in chiave neo-folk acustico di pezzi pop italiani e stranieri.

Sabato 17 settembre

Dalle 19 – Aperitivo con DJ set, degustazioni e cena nelle graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand gastronomici riuniti nel Villaggio DiVino. Sorsi e sapori del territorio.

Dalle 19 – La Pro Loco di Vo’ apre il suo stand gastronomico! Vi aspettiamo per assaggiare le nostre prelibatezze!

Dalle 19 – “Storie sulla vendemmia” – Completamento dei pannelli a mosaico con la storia di Chicco d’Uva da parte dei Mastri Carristi.

Dalle 19 – (piazzetta Martiri) “Mestieri di una volta ” – Un’esperienza da vivere in prima persona per osservare le piccole e grandi arti della vita quotidiana di una volta, dalla panificazione alla creazione di utensili. Lo spettacolo è a cura della Pro Loco di Correzzola, associazione Vita d’Altri Tempi.

Dalle 20.30 – Musica LIVE con il bluesman Marco Pandolfi e la band blues e jazz “Gloria Turrini Trio”.

Domenica 18 settembre

Dalle 10 – “Mostra delle Uve”, il concorso dei migliori grappoli dei produttori agricoli del territorio.

Dalle 10 – Esposizione dei magnifici pannelli realizzati dai Mastri Carristi nei giorni precedenti con la storia di Chicco d’Uva.

Dalle 12 – Pranzo e degustazioni nelle graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand gastronomici riuniti nel Villaggio DiVino. Sorsi e sapori del territorio.

Dalle 12 – La Pro Loco di Vo’ apre il suo stand gastronomico! Vi aspettiamo per assaggiare le nostre prelibatezze!

Dalle 13 alle 14 – Spettacolo di intrattenimento con l’attore popolare Dario Carturan che racconterà storie e tradizioni legate alla vendemmia.

Dalle 14 alle 18 – Scopri la storie dei Colli! Ingresso libero al MUVI, il Museo del Vino dei Colli Euganei in piazzetta Martiri, con visite guidate ogni mezz’ora.

Dalle 14.30 alle 19.30 – (piazzetta Martiri) Divertimento assicurato con i “Giochi in legno di una volta” di Emporium Athestinum, da far assolutamente provare ai più piccoli!

Dalle 14.30 alle 19.30 – (piazzetta Martiri) « Quando la vendemmia era una festa” – Assisti di persona alla trasformazione dall’uva in vino con i metodi di lavorazione antichi. Lo spettacolo è a cura della Pro Loco di Correzzola, associazione Vita d’Altri Tempi.

Dalle 15 alle 19 – Impara l’arte della vendemmia e della pigiatura delle uve. Attacca gli acini e crea il tuo mosaico con il laboratorio dei Mastri Carristi che usano l’uva per creare meravigliose decorazioni.

Dalle 15.30 – Gioielli su due ruote. Raduno di vespe d’epoca a cura del Vespa Club “Vo’ in Vespa”

Alle 16 – Premiazioni del concorso “Mostra delle Uve”, chi sarà quest’anno il vincitore dell’ambito trofeo?·

Dalle 19 – Aperitivo con DJ set, degustazioni e cena nelle graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand gastronomici riuniti nel Villaggio DiVino. Sorsi e sapori del territorio.

Dalle 20.30 – Musica LIVE con la band “Four Roxx Down” che suonerà il proprio repertorio pop, rock e blues sia italiano che internazionale.

