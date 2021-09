Festa della vicinanza e della solidarietà familiare: spettacolo teatrale “Il re dei bambini” al giardino Cavalleggeri

E’ gradita la prenotazione inviando una email a vivovicino@comune.padova.it. Per accedere è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green pass).

La città di Padova, da sempre aperta a tutte le forme di cittadinanza attiva, festeggia insieme a tutte le famiglie la vicinanza e la solidarietà familiare con lo spettacolo teatrale “Il Re dei bambini”, dedicato a grandi e piccini.

Scopri il volantino della festa della vicinanza e della solidarietà familiare : spettacolo teatrale “Il re dei bambini”

L’evento in programma sabato 18 settembre, dalle 15.30 alle 19, è organizzato dal Centro per l’affido e la solidarietà famigliare del Comune di Padova, in collaborazione con l’Associazione Genitorialità nell’ambito del progetto “VivoVicino - L’attivazione di reti di solidarietà familiare“, che dal 2019 accompagna le famiglie e tutti i cittadini attivi e responsabili che desiderano mettersi in gioco per gli altri, dedicando una parte del proprio tempo a bambini e ragazzi in difficoltà.

E’ gradita la prenotazione inviando una email a vivovicino@comune.padova.it. Per accedere è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green pass).

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

