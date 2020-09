Festa provinciale del volontariato e della solidarietà in Prato della Valle

Torna la Festa provinciale del volontariato e della solidarietà di Padova, quest’anno alla sua diciassettesima edizione. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle 10 alle 19, in Prato della Valle a Padova. Per il mondo del volontariato, che ha saputo rileggersi e continuare pur nelle molteplici difficoltà che si sono presentate a causa della pandemia, la festa vuole ribadire che si può essere vicini, senza esserlo fisicamente.

Sarà una festa particolare, pensata per evitare gli assembramenti ma per offrire l'occasione di rivedersi, riprendere spazi che ci sono mancati e che hanno bisogno della presenza positiva di volontarie e volontari.

Anche questa edizione della Festa sarà suddivisa in sette aree:

volontariato e promozione sociale, sport, ambiente, pace, salute, gioco e festa dei popoli.

Il doveroso ringraziamento ai volontari e ai sanitari che si sono particolarmente impegnati nell'emergenza Covid19 sarà affidato ad una staffetta di solidarietà proposta da Avis del piovese e Rainrunner in collaborazione con Avis provinciale, CSV e Comune. Un gruppo di podisti partirà da Voltabarozzo per effettuare un tragitto simbolico con sosta davanti all'Ospedale e davanti al Municipio di Padova e terminare in Prato della Valle. Le fiaccole portate da ciascun podista si “accenderanno” nel braciere in Prato come simbolo di speranza e rinascita.

Dentro la Festa Provinciale del Volontariato e in occasione di Puliamo Il Mondo, torna la Festa del Recupero e dell’Energia Pulita, finalizzata a promuovere il riuso degli oggetti, riciclaggio, energie rinnovabili e stili di vita sostenibili.Per tutto il giorno Legambiente e numerose altre realtà del volontariato ambientale saranno in Prato della Valle, per promuovere le proprie attività e iniziative.

Dall'isola Memmia nel pomeriggio partirà un flash mob proposto dall'associazione Ottavo Giorno: alcune poche “istruzioni” e poi, distanziati e con mascherina, pronti per una semplice ma coinvolgente coreografia.

Le attività sportive saranno proposte in sicurezza dal CSI – Centro Sportivo Italiano e da alcune associazioni aderenti al tavolo sport e salute di Padova capitale europea del volontariato.

Non mancherà l’ormai più che tradizionale Festival delle Bande musicali & majorettes che farà sfilare i gruppi al mattino e al pomeriggio e che proporrà in diretta Facebook, nella pagina AMBACPadova, i concerti di Teolo, Abano, Carceri e Monselice

Lo stand gastronomico proposto dalla Festa dei popoli sarà sostituito da un take away che permetterà ugualmente di scoprire gusti e sapori di altre culture.

Il cuore pulsante della festa rimangono i 200 stand informativi delle associazioni e cooperative di Padova e provincia e dalle 10 al tramonto la cittadinanza è invitata, “apertamente”, nella piazza simbolo della nostra città. La festa è organizzata da CSV Padova insieme a Comune, Legambiente, associazione Festa dei Popoli, AMBAC, CSI, Acli, Arci, Cuamm.

Info web

https://www.facebook.com/events/655541871747979