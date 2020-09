Festa della zucca a Tribano

Tribano si colora di arancione! La Pro Loco Tribano vi aspetta il 25-26-27 settembre e il 3-4 ottobre alla festa della zucca con un menù davvero sfizioso e la voglia di divertirsi in totale sicurezza!

Come fare per prenotare

Per prenotare il tavolo, dalle 19.30, presso lo stand gastronomico in Area festeggiamenti, in via Deledda a Tribano , basterà mandare un messaggio WhatsApp indicando NOME, COGNOME, NUMERO DI PERSONE, ORARIO DI ARRIVO ai seguenti numeri:

Emanuele: 348 0652167

Nicoletta: 340 0623732

Info web

https://www.facebook.com/proloco.tribano/