La festa della zucca e dei frutti antichi: laboratori, visite, mercato e menu a hoc a Villa dei Vescovi

Torna uno dei gli eventi più caratteristici dell'autunno a Villa dei Vescovi: la festa della zucca e dei frutti antichi.

Produttori di zucca e di frutti antichi, confetture, composte e mostarde, di miele, vino e olio saranno i protagonisti di un mercato tipico, organizzato in collaborazione con Strada del Vino dei Colli Euganei e la condotta Slow Food Colli Euganei e bassa padovana.

L'appuntamento è per domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 17, nella zona coperta del sottoportico della corte all'italiana della Villa.

In occasione delle Giornate delle Ville Venete, sabato 21 e domenica 22 ottobre sono in programma visite guidate ad orario fisso (ore 11, 12, 15 e 16) e una speciale caccia al tesoro per bambini. Durante le visite guidate sarà possibile scoprire la storia della Villa e dei suoi spazi.

Per tutto il giorno saranno attivi laboratori per famiglie a tema "zucca".

Il Bistrò Enoteca Villa dei Vescovi proporrà un menù, a tema con i prodotti degli espositori presenti al mercato.

Orari

Dalle 10 alle 17, ultimo ingresso alle 16.

Biglietti

Ingresso al solo mercatino:

Iscritti FAI, residenti nel Comune di Torreglia: gratuito

Intero: 2 euro

Ingresso al solo Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 5 euro

Ridotto 6-18 anni: 3 euro

Studenti 19-25 anni: 3 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 15 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite in autonomia alla Villa e al Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto 6-18 anni: 6 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Ingresso parco e villa con visita guidata

Iscritto FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Ridotto (6-18 anni): 10 euro

Studenti fino ai 25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti + bambini 6-18 anni): 50 euro

Bambini 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Contatti

Per informazioni:

049 9930473

faivescovi@fondoambiente.it

Come arrivare

In auto

Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Milano: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda .

Autostrada A13 Bologna-Padova, Uscita Terme Euganee; proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa.

Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia

In treno con Trenitalia

Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia).

Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Per gli orari dei treni consulta il sito www.trenitalia.it. Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia).

In autobus

L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Per consultare gli orari degli autobus, www.fsbusitaliaveneto.it

In bici

Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/festa-della-zucca

https://www.facebook.com/villadeivescovi